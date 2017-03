Neix el grup de defensa del Calders per denunciar la contaminació del riu

El nou col·lectiu batejat amb el nom "A Contracorrent" s'ha presentat aquest dimecres a Moià, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua per denunciar la contaminació que pateix el riu Calders. Assegura que la conca pateix abocaments continuats i demana que les administracions facin més controls i que facin ús de l’acció sancionadora cap a totes aquelles empreses o persones que incompleixin la legislació sobre abocaments de residus, segons informa ElSetmanari.net

En l’acte, s’han donat tots els detalls d’una campanya que s’inicia aquest dissabte a Monistrol de Calders —amb conferències de diversos experts— i que acabarà el cap de setmana del 6 i 7 de maig amb una gran marxa que recorrerà a peu el riu, des de Navarcles fins a Moià.



50 quilòmetres de riu

Tal i com ja va avançar aquest diari, el moviment està compost per entitats i grups polítics dels municipis del Moianès i del Bages afectats per la contaminació. La conca del Calders i els seus afluents, com ara la riera de la Tosca, representen un eix hidrogràfic de gairebé 50 quilòmetres que comprèn els termes de Collsuspina, Castellcir, Castellterçol, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Calders i Navarcles, on aboca finalment les seves aigües al Llobregat.



En el manifest que ha fet públic el grup, es recorda que “una de les principals amenaces del riu són els abocaments incontrolats que s’hi fan i que comporten de manera reiterada i periòdica elevades concentracions d’amoni, nitrats, detergents i tensioactius que provoquen l’aparició de les escumes que sistemàticament, i des de fa molts anys, apareixen al llarg del curs del riu”.



Les “limitacions i insuficiències de la depuradora de Moià”, diuen, “tenen part important de la responsabilitat”, però asseguren que “no són, ni de bon tros, l’únic origen del problema”, ja que “són molts els abocaments incontrolats, directes i indirectes, que en forma de purins, aigües grises o residus urbans i industrials arriben fins el riu”. El grup també apunta que les “tales indiscriminades del bosc de ribera posen en perill no només la qualitat de l’aigua, sinó també l’ecosistema del riu”.



La plataforma apunta directament a les administracions: “ajuntaments, ACA i departament de Medi Ambient han omès activa o passivament les seves obligacions amb el territori i la seva gent”, diuen. Per això, a banda de demanar més controls, exigeixen l’elaboració d’un pla director “per regular i gestionar tots aquells temes que afecten el riu, com ara els abocaments, els cabals mínims, les tales o la gestió del patrimoni natural”. També volen que s’apliqui una moratòria d’abocaments industrials “i s’evitin ampliacions que suposin una sobrecàrrega de cabal de la depuradora més gran fins que el problema no estigui resolt”.