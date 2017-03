Gestió pública de l'aigua

Milers de persones es manifesten a Terrassa per la municipalització de l'aigua

Gairebé 4.000 persones, s'han manifestat aquest diumenge al matí per reclamar la municipalització de l'aigua a Terrassa, on el desembre va acabar la concessió de 75 anys a l'empresa privada Mina Aigües Públiques de Terrassa. La marxa, que tenia per lema “S'escriu aigua, es llegeix democràcia” ha estat convocada pels col·lectius Taula de l'Aigua i Aigua és Vida i ha comptat amb el suport de prop de 100 entitats, sindicats i partits polítics.

La marxa ha comptat amb la presència del mateix alcalde, el socialista Jordi Ballart, que lidera el procés de municipalització de l'aigua, alcaldes d'altres municipis i també els diputats Xavier Domènech (En Comú Podem), Anna Gabriel (CUP), Joan Tarda (ERC) i Marc Sanglas (ERC), entre d'altres.

La marxa ha començat a l'Estació del Nord de Terrassa i ha recorregut pel centre del municipi fins a arribar al consistori. Entremig, els manifestants han fet una parada i han llegit un manifest davant la seu de Mina Aigües de Terrassa, empresa que ha tingut la concessió del servei durant els últims 75 anys i que ara està en ple conflicte amb l'Ajuntament perquè el ple municipal ha liquidat el contracte amb la companyia. S'ha demanat als consistoris de Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet a seguir els mateixos passos.