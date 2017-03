Memòria històrica

Manifestació a Lleida contra la simbologia franquista

Ahir un mig miler de persones es va mobilitzar a Lleida per reclamar el canvi de noms vinculats de nou carrers de la ciutat al règim franquista. La mobilitzacó comptava amb el suport d'entitats com la Comissió de la Dignitat, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica i Amical de Mauthausen.

Una plataforma d'entitats i partits d'esquerres va convocar la protesta amb el lema "Justícia, memòria i dignitat." Aquesta protesta ha anat agafant força durant les darreres setmanes després que el govern local de Lledia, amb el líder del PSC Àngel Ros al capdavant, hagi reiterat la manca de voluntat i de respecte envers la Memòria històrica. Ros s'ha negat sistemàticament a retirar aquests els noms vinculats al franquisme del nomenclàtor local.

La placa feixista l'ha hagut de retirar el poble

En el marc d'aquesta manifestació també es va realitzar un judici popular l'avinguda Alcalde Areny, alcalde de Lleida de 1939 a 1941, un nom al nomenclàtor que ha estat motiu de controvèrsia a causa de la passivitat i connivència d'Àngel Ros en la perpetuació d'aquest nom, així com en el cas d'altres símbols feixistes a la ciutat.

Ahir, durant la protestas, la placa amb el nom de l'Alcalde Areny va ser arrencada per Rosa Peñafiel, portaveu de la Plataforma Lleida Lliure de Franquisme i néta de l'històric sindicalista Antonio Cantano, represaliat per la dictadura. La placa arrencada va ser entregada després a la Paeria quan la marxa va passar davant del consistori.

