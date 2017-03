Per la ruptura

Liz Castro llança el projecte #OperacióEspanya

L’escriptora, editora i activista Liz Castro s’ha proposat no desaprofitar una festa tant cultural i nostrada com Sant Jordi per seguir amb la seva missió de fer arribar el procés fora de Catalunya. Amb aquest objectiu ha llançat la campanya a través de la plataforma de micromecenatge Verkami “Per Sant Jordi: #OperacióEspanya”. La idea és fruit del que des de fa setmanes l’autora està palpant allà on presenta el seu nou llibre a l’Estat espanyol. I és que, tal com ella mateixa explica al vídeo de presentació del projecte, l’ha sorprès fins a quin punt el relat real del que fa gran part de la societat civil catalana respecte del procés no arriba ni tant sols fora de les fronteres catalanes més immediates.

#OperacióCatalunya per fer arribar una realitat desconeguda i el conjur català

“Molts ciutadans espanyols reben només la informació esbiaixada del que publiquen els principals mitjans de Madrid. Molts desconeixen la realitat i creuen que el que passa a Catalunya és un muntatge instigat per polítics que demonitzen, i no simplement una reivindicació que neix i creix de la societat civil, de baix cap amunt”, afirma. Per aquest motiu, enguany Liz Castro s’ha proposat fer d’ambaixadora de la societat civil del país davant de persones influents residents a l’Estat i fer-los arribar l’edició que acaba de publicar en castellà de Molts granets de sorra . Cada exemplar anirà acompanyat d’una postal felicitant-los el Sant Jordi i una carta de presentació en nom d’ella mateixa i del mecenes que li envia, explica breument el contingut del llibre, i el que persegueix i s’ha conjurat assolir la ciutadania partidària del procés. Així, Castro es proposa convertir Sant Jordi en una #OperacióEspanya que faci arribar un missatge clar a corresponsals estrangers que segueixen l’actualitat des de Madrid, diplomàtics, empresaris estrangers, polítics poc familiaritzats amb la realitat catalana que podrien tenir més sensibilitat que els dos grans partits estatals, i el món universitari: “Portem molt temps provant de dialogar des de Catalunya, encara que no ens escolteu. Ara simplement sapigueu que definitivament hem arribat amb pas ferm fins aquí, hem fet tot això que veieu a les imatges, i no farem mitja volta. I que això és el que hem estat organitzant des de fa anys des de la societat civil, perquè hi creiem. Hem estat nosaltres. No pararem fins que decidim el futur polític d'aquest país a les urnes. I heu de saber que no ens aturarà res ni ningú. No pararem fins a guanyar la independència”.

300 exemplars amb 537 “proves” gràfiques, el relat català del que ha fet la societat

Amb el projecte de micromecenatge, Liz Castro fa una crida a la col·laboració ciutadana i proposa fer arribar 300 exemplars en castellà (o en anglès, en el cas d’alguns angloparlants residents a l’Estat) a una llista de VIPs en la que treballa des de fa dies per tal d’assegurar que la informació arriba al públic objectiu clau de l’Estat. “Molts granets de sorra és un llibre que demostra a través de la imatge tot el que ha arribat a fer aquest país, com s’ha organitzat, festivament, pacíficament. Són 537 proves gràfiques del que s’ha fet a pobles i ciutats, retratades per 170 fotògrafs. Ja sabem que una imatge val més que mil paraules”, explica l’autora. Amb aquest objectiu, es proposa recollir fins l’11 d’abril els 6000€ del projecte per fer arribar per Sant Jordi els 300 exemplars als destinataris curosament seleccionats. Entre les recompenses hi ha l’edició especial d’una il·lustració molt popularitzada per les xarxes socials fa uns mesos però fins ara mai editada, creada pel dissenyador Jordi Calvís a partir d’una idea de Liz Castro.