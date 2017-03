La guerra judicial sobre la bandera espanyola arriba a l'Ajuntament de Sitges

La formació ha mostrat el seu rebuig frontal a l'acatament, per part de l'equip de govern, de la sentència judicial que obliga a l'Ajuntament de Sitges a penjar la bandera de l'Estat Espanyol a l'edifici de la casa consistorial.

Ha critica l'actitud adoptada pel govern ja que recorden que té la majoria absoluta independentista garantida al plenari i la societat sitgetana s'ha mostrat àmpliament sobiranista en les darreres eleccions celebrades.

La sentència que obliga a penjar la bandera espanyola a l'Ajuntament, arriba acompanyada de l'amenaça del PP de Sitges de portar per la via judicial la permanència de Sitges a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) si no s'aprova la moció que presentaran al Ple Municipal de dilluns vinent.

En paraules del portaveu de la CUP, Xavier Nin, "tenim davant nostre, a Sitges mateix, la guerra judicial de l'Estat Espanyol contra la voluntat majoritària dels sitgetans i catalans". I afegeix, "ens hagués agradat veure un govern municipal valent i desobedient que mostrés amb fets el seu discurs independentista".

Fins ara i tradicionalment a l'Ajuntament de Sitges sempre a onejat solament la bandera del municipi i mai hi ha hagut cap reivindicació social perquè això canviés.