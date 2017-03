Moviment veïnal

La FAVB celebra la 45a assemblea reivindicant una ciutat justa i per viure-hi

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) celebra la 45a assemblea general el pròxim dissabte 25 de març, al Casal de barri la Cosa Nostra, al barri de Can Peguera de Nou Barris.

Sota el lema "Barcelona no està en venda" les delegades i delegats de les diferents associacions veïnals passaran una jornada de treball durant la qual, a més de fer explícita la defensa d'una ciutat justa i per viure-hi, faran repàs a la feina feta i marcaran les línies de treball per al pròxim any, tant en relació a l’enfortiment del moviment veïnal com a la incidència d’aquest en els temes de ciutat.

També se celebraran eleccions a la junta de l'entitat, on es renoven els càrrecs de presidència, vicepresidència primera i segona, secretaria, vicesecretaria, tresoreria i tres vocalies.

La tarda estarà dedicada a debatre i sotmetre a votació el nou règim intern de la Favb, que vol desenvolupar el codi ètic i el funcionament democràtic de l'entitat en base als seus estatuts. A més, hi haurà un debat sobre els reptes de l'habitatge a la ciutat.

L'assemblea començarà a les 10 del matí i comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, convidada a la taula de presentació.