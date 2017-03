Mercat Central

La CUP Tarragona felicita paradistes i veïnat del Mercat Central per la finalització de les obres, però no assistirà a la inauguració

Avui, 16 de març de 2017, s’inauguren finalment les instal·lacions remodelades del Mercat Central de Tarragona. La CUP ha felicitat els paradistes del mercat de Tarragona perquè el seu trasllat «temporal» a la carpa instal·lada a la plaça Corsini ja ha arribat a la fi. Després de 10 anys d’obres, en què paradistes, veïnat i comerços adjacents han suportat el tràfec que ha comportat la remodelació de l’edifici centenari, esperem que tota la zona es dinamitzi novament i torni a ser un eix comercial viu com era fa anys.

Les obres, que han suposat una inversió pública valorada en 47 milions d’euros, han comportat molèsties per al veïnat, però també vicissituds per a alguns dels comerços de l’entorn. Alhora, esperem que el mercat segueixi caracteritzat pel seu tarannà popular i s’allunyi el fantasma de l’elitització d’una infraestructura rellevant per a la ciutat, perquè alguns dels paradistes no han pogut assumir les tarificacions que es demanaven. Amb les noves instal·lacions en funcionament, la plaça Corsini podrà recuperar la seva fesomia i funcionament normalitzat, que esperem que sigui satisfactòriament en un període de temps relativament breu.

La CUP, però, ha manifestat que no assistiran a la inauguració d’aquest espai perquè consideran que la fastuositat de l’esdeveniment no es correspon a un projecte que ha patit lamentables endarreriments i incomprensibles sobrecostos pressupostaris, amb els consegüents greuges envers paradistes, veïnat de la zona i el conjunt de tarragonines i tarragonins. Bona mostra d’aquest fet és que l’edifici es podria haver reformat amb un projecte més auster, prescindint del supermercat i del pàrquing, que de fet no es preveia inicialment, i que en darrer terme es va tirar endavant, malgrat que finalment ha suposat un augment considerable per a l’erari públic.

Tot i així, la formació ha desitjat la millor de les sorts als paradistes, comerços, veïnat i a la ciutat, que finalment es dotarà d’un Mercat Central com pertoca a la ciutat.