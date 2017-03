Medi ambient

La CUP Tarragona denuncia la inacció respecte la inseguretat Nitricomax

Després que aquesta setmana, segons recull el Diari Més, s’hagin produït dues noves incidències a les instal·lacions de la empresa Nitricomax SL ubicada a la Canonja, i responsable de l’emissió d’àcid nítric en diverses ocasions, la CUP denuncia novament la inacció de les administracions públiques respecte la inseguretat de la planta Nitricomax.

El posicionament de la CUP, coincident amb el que anteriorment ja s’ha expressat des de la mateixa formació, així com des d’entitats veïnals i mediambientals, torna a ser clar i s’enfoca a reclamar una vigilància i supervisió real de l’activitat del sector químic i les seves conseqüències per a la salut pública, així com la millora dels mitjans d’inspecció públics sobre les indústries perilloses.

Nitricomax és responsable de diverses fuites recents, concretament el passat 25 de maig de 2015 i el passat 12 de desembre de 2016. A banda, el 2009 la mateixa planta va tenir una altra fuita d’àcid nítric que es va saldar amb una ridícula multa de 60.000 €. Les darreres incidències, ocorregudes aquesta setmana i segons recull el Diari Més, han ocasionat que dos treballadors hagin resultat ferits, un per cremades en un braç i l’altre per inhalació de vapor nitrós.

És per això que la CUP a Tarragona i la Canonja han manifestat en reiterades ocasions la perillositat de l’empresa química Nitricomax del Grup Maxam, raó per la qual el diputat de la CUP-CC Sergi Saladié va manifestar l’oposició de la formació independentista a l’ampliació de les instal·lacions del Grup Maxam al Polígon Sud tarragoní.Des de la CUP afirmen que «seguirem reclamant estudis d’impacte ambiental perquè aquestes empreses, clarament, tenen incidència sobre la salut de les persones que habiten a tot el territori del Camp de Tarragona».