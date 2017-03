simbologia franquista

La CUP de Tarragona proposa eliminar tota la simbologia franquista de la ciutat

La CUP de Tarragona defensarà la retirada de simbologia franquista dels carrers de la ciutat mitjançant una moció que prové de l’argumentari de la plataforma Acaba amb la placa, que ja ha donat fruits amb una moció a la Paeria de Lleida.Aquesta moció preveu que s’apliqui la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de memòria històrica, que estableix a l’article 15 del cos prescriptiu que les administracions públiques estan obligades a retirar de la via pública els símbols franquistes. Segons dades del Memorial Democràtic, avui dia el 93% de la simbologia franquista al Principat són plaques en habitatges.

Anteriorment, els anticapitalistes ja s’havien sumat a la defensa per la memòria històrica des del Consistori mitjançant propostes com la querella dels crims del franquisme al març del 2016. Jordi Martí Font, en nom de la Candidatura, també ha fet referència a la moció retirada aquest gener del Consell Plenari, perquè arran d’una trobada amb el president de l’Autoritat Portuària, Josep Andreu, es va acordar que s’actués en un breu període de temps pereliminar la simbologia franquista de les columnes que delimiten un espai portuari adjacent a l’antiga Universidad Laboral Francisco Franco. En aquest sentit, les cupaires també han valorat molt positivament que el Port de Tarragona es posés a la feina i en només una setmana fes desaparèixer tota la simbologia franquista denunciada.

En referència a la simbologia, Laia Estrada ha afirmat que és molt comú trobar el jou i les fletxes de l’Instituto Nacional de la Vivienda del règim franquista, i alhora ha afirmat que «No entenem que, als nostres carrers, continuem tenint aquesta simbologia feixista, oblidada com si no passés res i normalitzar tot el que significa».

Aquest dimecres, la CUP farà arribar la proposta a l’equip de govern perquè tingui prou temps de marge i al proper Ple es debatrà la moció si és necessari. Les propostes d’acord són senzilles, i implicarien un decret d’alcaldia que donaria compliment a la Llei de memòria històrica, per la qual es retirarien tots els símbols feixistes del carrer en un període de sis mesos. En aquest temps,caldria que es comuniqués als propietaris dels edificis on hi hagi plaques, i passat aquest termini l’Ajuntament els hauria de retirar per mitjans propis.

Si aquesta moció, tal com diu la CUP, no prospera, els cupaires han afirmat, en declaracions de la portaveu a l’Ajuntament Laia Estrada, que faran «una crida popular a totes les persones i organitzacions de la ciutat que lluiten per la memòria històrica per retirar-les de la via pública».Estrada ha afegit que ja tenen constància d’alguns veïns de la ciutat que han optat, ells mateixos i per iniciativa pròpia, per la retirada d’aquestes plaques feixistes.