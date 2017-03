CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona desconfia d’ADIF i demana plantar cara “al carrer i als jutjats”

La CUP-Crida per Girona ha valorat els resultats de la reunió entre el govern gironí i ADIF celebrada ahir dimarts a Madrid. El grup municipal considera que no hi ha hagut cap canvi de fons, i ha mostrat la seva “total desconfiança” en relació amb els compromisos que suposadament va prendre l’empresa davant dels representants municipals. En aquest sentit, els cupaires ha criticat que no existeixi ni tan sols un compromís escrit i detallat dels acords.

Davant d’aquesta situació, la CUP-Crida per Girona ha reafirmat la seva aposta per intensificar les mobilitzacions i per accelerar la via judicial contra l’empresa. La formació s’ha posat un cop més a disposició del veïnat de Sant Narcís, i ha fet una crida a la ciutadania i a tot el teixit associatiu gironí a implicar-se en la lluita pel Parc Central i contra els incompliments d’ADIF, que segons els cupaires “és un tema de ciutat”.

En un article, el regidor Lluc Salellas ha criticat que el govern basi tota la seva estratègia davant d’ADIF en l’”esperança” i la “bona fe”, i ha qualificat els resultats de la reunió d’ahir de “paper mullat”, davant la inexistència d’un compromís públic per part d’ADIF o del ministeri espanyol de Foment d’accelerar la finalització de les obres i de dur a terme mesures per pal·liar els greuges i incompliments de tots aquests anys.