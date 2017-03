La CUP-Crida per Girona demana que s’aclareixi si hi ha altres regidors que apareguin en sumaris judicials

La CUP-Crida per Girona ha demanat al govern de l’Ajuntament de Girona que aclareixi si té coneixement d’altres càrrecs electes o personal vinculat al consistori que apareguin en sumaris de casos judicials. La formació ha fet aquesta petició arran del cas d’Isabel Muradàs, de la qual la setmana passada es va conèixer a través d’un mitjà de comunicació que apareix al sumari del cas del 3%. Els cupaires han reclamat la “màxima transparència, celeritat i exemplaritat davant de possibles nous casos, per evitar manipulacions o el desprestigi injustificat de l’Ajuntament de Girona”, així com per valorar si calen canvis de responsables d’àrees en un context com l’actual.

En el cas de Muradàs la CUP-Crida per Girona ha lamentat que les explicacions hagin arribat “tard i amb unes formes millorables”. Els cupaires, tot i que no s’han posicionat respecte a si l’actuació de Muradàs pot ser constitutiva de delicte o no per manca d’informació, sí que consideren “èticament dubtosa” l’existència de relacions entre responsables públics i empresaris per a qüestions vinculades a concursos públics i adjudicacions. Des de la formació també han demanat al govern que avanci quines mesures prendrà en cas que alguna persona amb responsabilitat dins de l’Ajuntament acabi essent citada com a investigada en algun cas judicial.