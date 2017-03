contra l'estat d'urgència

La CUP crida a manifestar-se a Perpinyà contra la violència policial i el racisme i per la justícia i la dignitat

La manifestació tindrà lloc aquest diumenge a les 10.30 a la plaça Cassanyes de la capital nord-catalana per denunciar l'«estat d'urgència», per exigir "veritat i justícia en els excessos policíacs, per reivindicar el nostre dret a resistir, per recordar que els carrers són nostres".