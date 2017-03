La CUP Capgirem Barcelona proposarà que l'Ajuntament l'absolució d'en Franz i l’Adrià

La CUP Capgirem Barcelona presentarà una proposició en solidaritat amb en Franz i l’Adrià, dos joves encausats per per protestar pel desallotjament de Can Vies. Demanarà la retirada de la Generalitat del cas, i com Ajuntament proposarà que es demani l’absolució dels dos joves.

En l’apartat de preguntes demanarà informació sobre la campanya de l’Ajuntament respecte als comptadors Telegestionables, una campanya contrària a les decisions preses al Plenari de l’Ajuntament.

També demanarà pel relleu a la direcció del Zoo, es saber amb quins terminis treballarà el Govern, i quin paper hi tindrà la Cinquena Tinença d’Ecologia Urbana.

