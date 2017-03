corrupció

La CUP Baix Camp afegeix el cas d'Anna Aragonès al de Mercè Dalmau a fiscalia i exigeix responsabilitat al govern comarcal

Just un mes després que la CUP presentés un escrit a fiscalia per posar en coneixement en presumpte cobrament irregular de sous de la consellera comarcal cambrilenca Mercè Dalmau, la CUP hi ha tornat de nou per ampliar l'escrit aportant informació sobre el cas de l'alcaldessa de Riudecols i consellera comarcal Anna Aragonès. Davant d'aquest fet de reiteració, la CUP exigeix al govern comarcal explicacions i responsabilitat per acabar amb possibles males pràctiques.

Després de recopilar tota la informació de secretaria necessària -i que hauria d'estar penjada al web de transparència del Consell Comarcal del Baix Camp segons la llei autonòmica- la CUP ha decidit portar el cas de presumptes cobraments irregulars de l'alcaldessa de Riudecols i consellera comarcal Anna Aragonès a la fiscalia dels jutjats de Reus.

El conseller riudomenc Pere Campíñez, ha recordat que en l'anterior Ple del Consell Comarcal, la resposta del govern comarcal va ser la de "tancar files" per donar suport a la consellera cambrilenca Mercè Dalmau i canviar la rutina del Ple perquè la CUP ja no pugui fer preguntes al Ple sense registre previ. De fet, Campíñez ha remarcat que una de les preguntes que finalment sí que es van poder llegir al Ple, va ser sobre la presumpte incompatibilitat del cobrament de sou d'Anna Aragonès en dedicació exclusiva per part de l'Ajuntament de Riudecols i en dedicació parcila (19%) per part del Consell Comarcal.

Amb tot, per molt que la CUP hagués pogut formular la pregunta, la consellera Anna Aragonès tampoc hagués pogut respondre-la, ja que en el moment del Ple, Aragonès havia convocat un Ple extraordinari a l'Ajuntament de Riudecols per tal de rebaixar-se el sou com a alcaldessa.

Segons Campíñez, l'acceptació d'Aragonès i de Dalmau de les males praxis, posen de manifest la impunitat i l"'oasi comarcal" en que està inserit el Consell Comarcal. El riudomenc ha dit, que si vé Dalmau va ignorar en la seva declaració d'incompatibilitats que estava en dedicació exclusiva com a regidora de l'Ajuntament de Cambrils, Aragonès directament no va ni presentar la declaració d'incompatibilitats. Una declaració que és un requisit indispensable per poder prendre possessió del càrrec de consellera comarcal.

En aquest sentit, la consellera Marta Llorens ha denunciat que, "des de la CUP no ens empassem el victimisme de Dalmau i Aragonès sobre el seu desconeixement respecte el funcionament de la institució, ja que si la senyora Aragonès va presentar declaració d'incompatibilitats i de béns en acabar el mandat, perfectament devia saber que n'havia de presentar una de nova en iniciar el nou mandat".

Llorens també ha criticat que Anna Aragonès hagi publicat un escrit a les xarxes on afirma que la modificació de la seva retribució amb diners públics només afecta a 200€ al mes del que ingressava des de l'inici del mandat actual. Llorens ha preguntat obertament a Anna Aragonès si sap que 200€ al mes és la meitat del que cobra molta de la gent que viu d'un subsidi de discapacitat o d'un subsidi d'atur.

Més enllà de l'acció judicial, la CUP demanarà en el proper Ple -igual com ja vam fer amb Dalmau- la dimissió de la consellera Aragonès. Tanmateix, i amb el convenciment que aquesta petició no serà acceptada, la CUP exigirà a presidència que assumeixi la responsabilitat de la mala praxis al Consell Comarcal per ficar-hi ordre.

Per últim, Llorens s'ha preguntat de nou si "l'exclusió de la CUP dels consells d'administració de les empreses comarcals té a veure amb la tasca que estem realitzant de fiscalització de les dinàmiques del consell comarcal, tenint en compte que és en aquests on és mou la majoria de diners públics que gestiona el consell".