La CUP aposta per una transició energètica que que contempli el tancament de les nuclears

El diputat provincial de la CUP, Edgar Fernández, ha realitzat una roda de premsa aquest matí a Vialba dels Arcs (la Terra Alta) per presentar la moció que s'ha de debatre i aprovar al Ple de la Diputació de Tarragona d'aquest divendres, instant al govern de la Generalitat a realitzar una moratòria eòlica fins que no es redacti un nou Pla d'Energia de Catalunya que contempli el tancament de les nuclears.

L'escenari de la roda de premsa no ha estat casual. Vilalba dels Arcs és un dels municipis de Catalunya on hi ha instal·lats més generadors d'energia eòlica, tot i que cap veí o veïna del municipi hi treballa, l'Ajuntament ha hagut de resoldre pel seu compte els problemes de subministrament elèctric i els ingressos que rep per part de l'empresa explotadora són irrisoris.

A la dècada dels 90 i començaments del 2000 es va produir una primera onada de centrals eòliques, «que van esquarterar el territori i destrossar el paisatge amb la promesa que donaria riquesa al territori», ha explicat Fernández. Vint anys després s'està preparant una segona onada de centrals, que justament es volen instal·lar als municipis que ja van acollir la primera onada.

Segons Fernández, «cal engegar el debat al territori, perquè a diferència de la primera onada, ara tenim informacions objectives que demostren, que lluny de ser un element de dinamització econòmica del territori, n'han esdevingut un obstacle».

El diputat provincial ha contrastat el model de la Terra Alta i del Baix Camp, amb el del Priorat, el qual ara aspira a esdevenir patrimoni mundial de la UNESCO per la riquesa del seu paisatge, el que suposarà un nou potencial econòmic per la comarca, que revertirà en les empreses familiars, amb un model de desenvolupament sostenible i que garanteix el futur dels seus pobles.

Per contra, Fernández considera que «la presència de les actuals centrals eòliques són un obstacle per desenvolupar econòmicament els pobles i les comarques que les acullen, i si s'arribés a implementar aquesta segona onada, representarien una hipoteca per al futur i un atac als centenars d'iniciatives econòmiques que s'han promogut als pobles i a les comarques en les darreres dècades, combinant l'activitat primària i el turisme».

De fet, Fernández ha anunciat que la moció presentada per la CUP s'aprovarà al Ple d'aquest divendres a la Diputació, ja que a diferència de la primera onada, «la resta de partits polítics del territori han vist que aquells projectes que teòricament havien de servir per impulsar energies netes i renovables, només eren projectes especulatius d'empresaris que compraven la terra a baix preu, per posteriorment, construir les centrals i vendre-les a les grans empreses elèctriques».

El diputat de l'esquerra independentista ha explicat que la moció que defensarà a la Diputació ja va ser aprovada al Consell Comarcal del Baix Camp i a diferents ajuntaments de la comarca, inclosa la capital. I, que amb l'aprovació d'aquesta a l'ens provincial, «tenim l'objectiu de traslladar el debat polític i social a tots els ajuntaments i consells comarcals, ja que ara disposem de l'experiència dels darrers anys per poder afrontar un debat real i evitar que s'aprofiti el desconeixement de la ciutadania per vendre fum».

Per últim, Fernández també ha explicat que la CUP ja ha registrat la mateixa moció al Parlament de Catalunya, amb l'esperança que amb el suport dels ajuntaments i consells comarcals del territori, aquesta pugi prosperar i el govern rebi l'encàrrec d'executar la moratòria eòlica i iniciar un nou Pla d'Energia de Catalunya, contemplant el tancament de les centrals nuclears i iniciant una transició del model energètic que permeti posar les centrals de producció elèctrica al servei de les necessitats de consum i als interessos de desenvolupament econòmic dels pobles i les comarques.