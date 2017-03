Medi ambent

La CUP-AE demana mesures per protegir el Natural del Port durant la VOLTA

La CUP-AE de Tortosa ha mantingut una reunió amb el president del Parc Natural del Port i màxim responsable polític del Parc, Josep Malràs. La reunió, a petició de la formació, ha estat per tractar sobre l’etapa de la Volta a Catalunya que arribarà al Port (al Portell) divendres 24 de març.

Durant el mes de febrer la CUP-AE va sol·licitar una reunió amb Josep Malràs, director del Parc del Port, per conèixer de primera mà les actuacions preventives que es faran des del Parc per reduir l’impacte de l’etapa de la Volta a Catalunya que arribarà a Caro. A la reunió, la CUP-Ae va aprofitar per traslladar algunes propostes.

Tot i això, l’objectiu de la trobada amb Josep Malràs, fou traslladar al màxim responsable polític del Port, la nostra preocupació per l’impacte ambiental que puga tenir l’etapa, en un lloc de gran valor ecològic. Per això, ens hem interessat per les mesures preventives que es prendran des del Parc Natural per minimitzar l’impacte de la mateixa prova i del públic que s’espera, en una quantitat important.

La formació ha valorat molt positivament les mesures que es prendran des del Parc Natural, i també ha fet també una sèrie de propostes:

1. Situar un punt de control informatiu a l’entrada del Parc Natural en la mateixa carretera de pujada, des de primera hora del matí. I que siga de parada obligatòria per tothom. Este punt ha estat valorat positivament per Josep Malràs, que intentarà la seua instal·lació.

2. Exigir l’organització que tota la carretera de pujada al Port, i els seus voltants, queden sense cap residu de la prova en les 24 hores següents a l’etapa. Segons el director del Parc, l’Ajuntament de Tortosa s’ha compromès mitjançant la brigada municipal, a deixar net l’espai durant les 24 hores posteriors a la prova.

3. Limitar al mínim imprescindible, el nombre de cotxes de l’organització i dels equips ciclistes. Segons Josep Malràs, esta petició ja s’ha fet a l’organització que s’ha compromès a fer-lo.

4. Limitar el vol d’helicòpters i avions pel seguiment de la prova. Segons el director del parc la prova serà seguida per un helicòpter (i no dos com és habitual) que només circularà dins d’unes coordenades concretades pels tècnics del Parc. I també, un avió a gran alçada que envia la senyal televisiva. La CUP considera que l’impacte acústic serà excessiu per una zona de nidificació d’aus protegides (en esta zona l’escalada està prohibida per no molestar estes espècies) i

valorem com insuficients les mesures acordades amb l’organització per limitar el vol.

En la mateixa reunió Josep Malràs va deixar clar que l’arribada a Caro de la Volta és un fet puntual i que no existeix la voluntat de repetir l’experiència en els propers anys, aspecte que valora molt positivament des de la CUP-Ae, pel gran impacte que té una prova d’estes característiques.

La formació veu amb ulls la celebració de la Volta a Catalunya, una de les competicions més antigues i prestigioses del món del ciclisme. Tot i això, recordem que l’etapa ens costarà entre 40.000 i 45.000€, que pagarà la Diputació de Tarragona fonamentalment. La formació considera que els diners públics haurien de prioritzar-se, i en este cas, la Volta a

Catalunya hauria de poder finançar les seues etapes amb inversors privats i si no són suficients, reduir despeses. I els diners públics haurien de prioritzar aquells aspectes que beneficien tota la

societat, entre ells la protecció de l’entorn natural.

Recorda que la Diputació de Tarragona destinarà a esta única etapa, més de 40.000€, alhora que la subvenció de la

Diputació al Parc Natural és de 30.000€ anuals, una quantitat del tot insuficient per la bona gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Finalment, la CUP-AE ha demanat a la ciutadania que s’aprope al final d’etapa al Portell que gaudisca de l’espectacle però que respecten l’entorn natural i no el deterioren.