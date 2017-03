Antimilitarisme

La Campanya Banca Armada a la Junta d'accionistes del BBVA

Demà membres de la Campanya Banca Armada participaran a la junta anual d’accionistes del BBVA, el banc espanyol que més finança la indústria militar.

Com cada any, representants de la Campanya Banca Armada –integrada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG i Col·lectiu Rets– assistiran a les juntes d’accionistes d’algunes de les entitats bancàries més implicades en el finançament de les empreses d’armament: BBVA, Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell i Bankia. L’objectiu d’aquesta iniciativa és explicar davant dels accionistes i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que tenen les inversions d’aquestes entitats a la indústria d’armament per tal de poder sensibilitzar a la societat de la controversia ètica que impliquen les seves polítiques.

La primera de les juntes la convoca el BBVA, entitat que manté relacions financeres amb polèmiques empreses de la indústria militar com ara Airbus i Finmeccanica, i que continua situant-se capdevantera del rànquing de la Banca Armada espanyola, amb 2.700 milions d’euros invertits en aquest sector del 2011 al 2016.

La intervenció de la campanya d’enguany a la junta del BBVA, que tindrà lloc a Bilbao, posarà èmfasi en les responsabilitats de l’entitat en la tragèdia dels refugiats, a través del finançament d’empreses que exporten armes en zones de conflicte d’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. Es recordaran els noms i actuacions de les empreses amb les què es relaciona l’entitat amb l’objectiu de visibilitzar unes polítiques financeres que sobrepassen els límits ètics de responsabilitat empresarial. Finalment, els activistes de la campanya instaran de nou al BBVA a trencar completament les seves relacions amb empreses que fomenten el negoci de la guerra i els productes de les quals generen importants impactes polítics, socials i mediambientals.

Demà a primera hora es penjarà el comunicat que llegiran els representants de la campanya a la pàgina web de Banca Armada i es podrà seguir l’evolució de la Campanya a la junta a través de les xarxes socials del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.