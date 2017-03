Sobiranisme

L’assemblea comarcal a la Vall d'Albaida de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià es presenta a Ontinyent

El pròxim 24 de març tindrà lloc a Ontinyent un acte per a presentar l’assemblea comarcal a la Vall d'Albaida de l a Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaD)

L’acte començarà amb la presentació d'aquesta nova assemblea comarcal de la PDaD a càrrec d’una de les persones que ha està impulsant-la, Sento Jordà. Tot seguit el membre del Secretariat Nacional Toni Terrones impartirà la conferència “El País Valencià té dret a Decidir”, on parlarà entre altres coses sobre com l’Estat, mitjançant els seus successius governs limita la capacitat d'autogovern dels valencians i valencianes reduint l’autonomia i la Generalitat a un mer exercici de descentralització administrativa mentre continua empobrint-nos, i també sobre el que podem fer des de la ciutadania per a poder superar aquestes limitacions i l’espoli permanent.

Després de la conferència veurem el vídeo “Historia Estellesiana dels Valencians”, una magnífica obra ideada per Susanna Francés i Tomàs i Vicent Luna i Sirera. Amb vídeo podem millorar els nostres coneixements sobre la historia del nostre poble, tant dels nostres avantpassats més remots, com també l’època del franquisme i la nomenada transició.