José Téllez participarà al Parlament Europeu a una trobada municipalista per denunciar la Llei Montoro i reivindicar l’autonomia local

Jose Téllez, regidor i portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú i tercer tinent d’alcaldia de Badalona Democràtica, es desplaçarà a Brussel·les els propers 21 i 22 de març acompanyant a altres regidors d’hisenda de tot l’estat signants ‘Manifest d'Oviedo’ i explicar en seu europarlamentària i davant la Comissió Europea quins són els efectes sobre la població, de la criminal política de retallades a les que es sotmet als municipis.

El regidor badaloní assistirà acompanyat per altres regidors i regidores membres de la Xarxa Municipalista contra el Deute Il·legítim i les Retallades com Carlos Sánchez-Mato, regidor d’economia de l’ajuntament de Madrid; Ana Taboada, vicealcaldesa d’Oviedo; Luisa Broto, vicealcaldesa de Saragossa i Jose María González “Kichi”, alcalde de Cadis.

Durant la visita a l’Europarlament de Brussel·les, José Téllez participarà en trobades i actes amb diversos eurodiputats del grup parlamentari Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE-NGL) que actualment representa a 49 partits polítics de 10 estats membres, entre ells els representats de l’estat espanyol de Izquierda Unida (5), Podemos (5) i EH Bildu (1). Concretament es presentarà el ‘Manifest d’Oviedo’ en seu europarlamentària dimecres amb els eurodiputats Miguel Urbán i Tania González (Podemos) i Éric Toussaint, portaveu de la xarxa internacional del Comitè per a l'abolició dels deutes il·legítims (CADTM).

"Els anomenats ajuntaments del canvi ja hem demostrat en aquest any i mig que es poden fer les coses d'una altra manera i gestionar d'una altra manera la misèria que ens ha portat el PP", ha declarat el regidor badaloní Jose Téllez. En resposta a la situació pressupostària local, el responsable de l’hisenda badalonina ha defensat la gestió del nou govern liderat per Dolors Sabater: "A Badalona, en el nostre primer exercici tancat hem demostrat que es pot tenir superàvit pressupostari, increment de la despesa social (més del 40%) i a més reduir el deute. Això encara aniria en augment fent una esmena a la totalitat de la Llei Montoro". “Som a prop d’aconseguir l’objectiu de reduir el deute que ens vam trobar en més del 25%, i tan sols en dos anys de mandat” i ha afegit que “hem aconseguit estabilitzar i controlar el deute municipal i treballem en xarxa amb altres grans ciutats de l’Estat per buscar fórmules que ens permetin prioritzar les inversions socials i sostenibles per davant del pagament del deute. No és just que des de l’Estat se’ns obligui a prioritzar el pagament als bancs”, ha defensat abans d’enlairar-se a Brussel·les cap a seu europarlamentària.

El Manifest d’Oviedo

La darrera primavera es va fer públic l'anomenat Manifest d'Oviedo, un document amb aspiració d'unir a diversos municipis d'Europa i que entre d'altres demana la derogació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, la anomenada "Llei Montoro" de l'Administració Local i la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola (que prioritza el pagament de deute per sobre de la despesa social). El Manifest, subscrit pels 5 regidors i regidores de Guanyem Badalona en Comú i per càrrecs públics de més de 100 municipis de tot l’estat espanyol com la vicealcaldessa d'Oviedo Ana Taboada, el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, el regidor d'economia de Madrid, Carlos Sánchez Mato, els eurodiputats Tania González i Miguel Urbán, o polítics i activistes socials de reconegut prestigi a nivell internacional com Eric Toussaint, Gianis Varufakis o Susan George, ha estat el punt de partit d'una xarxa de municipis contra el deute il·legítim, les retallades i les polítiques d'austeritat. Amb aquest escenari de fons, l'acte del 22 de març pretén teixir xarxes a nivell europeu, motiu pel qual es llança el manifest al Parlament europeu per connectar municipis d'Europa en contra del deute il·legítim. La xarxa pretén posar en marxa, per tant un front comú que desafiï les lleis que a dia d'avui obstaculitzen o impedeixen als municipis fer més inversió pública, i per tant crear ocupació i millorar les prestacions ofertes pels ajuntaments, o que directament els imposen privatitzar serveis públics.