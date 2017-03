habitage

Full de ruta per fer front a l'emergència habitacional a Eivissa

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i representants del Consell d'Eivissa han acordat establir un full de ruta per oferir solucions a curt, mitjà i llarg termini davant l'emergència habitacional que sofreix l'Illa. Així s'ha acordat en la reunió celebrada en el Consell per abordar la problemàtica de falta d'habitatge a preus assequibles. Segons ha informat la institució, en la trobada s'ha decidit convocar una nova reunió en les pròximes dues setmanes per aprovar el full de ruta i començar a aplicar solucions i dBalears se n'ha fet ressò «Des del Govern som plenament conscients d'aquesta problemàtica que demana accions clares i contundents», ha dit Pons, qui ha recordat que «el problema de l'habitatge és complex i estructural i l'única manera d'abordar-ho és fent-ho totes les administracions juntes: Consell, Govern i ajuntaments, de manera coordinada i dins del marc de les nostres competències». La vicepresidenta primera i consellera insular d'Habitatge, Viviana de Sans, ha destacat la importància que el Govern «sigui conscient que Eivissa està sofrint una situació d'emergència habitacional i és el paradigma d'aquesta bombolla immobiliària i és important que s'afronti un full de ruta amb mesures a curt termini perquè la societat eivissenca no pot esperar al fet que s'incrementi la borsa d'habitatges socials o al fet que el Govern augmenti el servei que ofereix l'oficina del Ibavi a Eivissa».De Sans ha explicat que ja ha iniciat contactes amb els ajuntaments per coordinar polítiques socials i d'habitatge que permetin actuar amb rapidesa.El conseller Pons s'ha mostrat disposat a construir habitatge social a Eivissa o a adquirir-ho mitjançant compra i la revisió de les 1.400 VPO, tant de compra com de lloguer, que hi ha a Eivissa per garantir un ús adequat.