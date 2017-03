Falles Immaterials

Les falles són materials.

Els bous són materials.

El patiment és immaterial

Si hi ha un tret que caracteritza a la gent que defensa la no violència, aqueix tret és sens dubte el seu desig per gaudir de les festes. No conec a cap activista d'aquesta mena que siga en contra del goig que provoquen els actes lúdics i grupals com són les festes de cada població. Són gent que pel seu caire volen ser alegres, ufans. Perquè desterrar el patiment significa cercar el gaudi, la joia.

Fa uns mesos, la Plataforma Carles Pinazo, l'entitat més important del nostre país en la defensa pels drets dels animals, que lluita contra tot signe de violència, siga de la mena que siga, humana o no humana, va presentar un recurs a la UNESCO. En ell denunciava que les falles valencianes havien de traure de la seua festa tot signe de tortura, en concret les corregudes de bous, si es que es volia que foren declarades patrimoni immaterial de la humanitat. La PCP va dialogar, abans, amb tots els actors implicats a l'assumpte. No es va arribar a cap acord. Per tant es va fer aquesta denúncia.

Tanmateix, la UNESCO no va escoltar aquesta raonable petició. Perquè la PCP volia que les falles foren patrimoni immaterial, clar que sí!, i tant! El que no volia es que es tacaren amb la nequícia de la tortura i mort d'animals. En aquest cas, els bous.

La tàctica que va emprar la PCP no era cap bogeria, era ben pensada, perquè la petició era moure les corregudes a una altra data. Però clar... la festa sap molt bé que per aquí mor. I ho va lluitar. I va guanyar. Van perdre les falles. Sí, vam perdre les nostres falles valencianes.

La festa nacional espanyola no és la festa nacional nostra. No. Nosaltres, les valencianes i els valencians no tenim el costum de torturar i matar bous a una plaça. No. Això és un tret alié al nostre país. Per tant, aquesta oportunitat l'hem perduda.

Les falles són materials, boniques, simpàtiques, iròniques. Crítiques. Són amb la gent, al costat de la NO Violència. Sempre ho han estat. Sempre han sigut així. I no es mereixen aquesta taca, aquesta taca que el foc cada 19 de mars intenta cremar i oblidar.

Però... estem a temps. Estem a temps de reaccionar i canviar, prohibir les corregudes de bous a les falles, i fer aquestes realment immaterials.

Manuel Sáez. Membre d'Iniciativa Animalista