Estat pocavergonya

Primer que sí i després que no, a mitges. L’exministre d’Exteriors José Manuel García-Margallo ha fet aquesta semana unes polèmiques declaracions en un programa de la cadena 13TV assegurant que Espanya devia favors a d’altres països per haver-los demanat que es pronunciessin contra el procés sobiranista català. Només dos dies ha trigat Margallo a recular i matisar les seves paraules. Aquest divendres al matí ha negat que l’Estat donés "ni diners ni res" a canvi de pronunciaments d'altres països contra el procés, i ha assegurat que "el favor era demanar comprensió per a la posició d'Espanya”. “No hi ha més secret en aquest tema”, ha conclòs.

I, venint de l’Estat, poques explicacions més es donaran sobre el tema. Tot i que l’exministre espanyol s’ha mostrat disposat a comparèixer al Congrés dels Diputats si prospera la demanda que han fet ERC i el PDeCAT, no traurem l’entrellat de què va demanar exactament el govern espanyol i, sobretot, a canvi de què. És el modus operandi de Madrid: mai cap explicació versemblant, mai cap conseqüència. De nou tot tornarà a la normalitat, sense que ni tan sols els ciutadans espanyols demanin explicacions al seu govern sobre què ha passat, quan haurien de ser els primers indignats.

I qui dia passa, any empeny. Aixó sí, cada cop amb una democràcia més degradada que no para de posar-se en evidència, a nivell intern i fins i tot internacional. És impossible ser ciutadà d'aquest estat sense passar vergonya. Però encara ho és més què l'Estat ho entengui.