Es dona el tret de sortida a les inscripcions del reforç escolar gratuït a Tarragona

Tal com es va anunciar, el Casal Popular Sageta de Foc, que té el local al número 11 del carrer de la Nau a Tarragona, ja ha obert el període d'inscripció a l'activitat de reforç escolar gratuït de manera regular per als xiquets i xiquetes de primer a sisè de Primària pertanyents a famílies sense recursos de la Part Alta.

Les classes es duran a terme en grups reduïts en diversos torns d'una hora —de cinc a sis o de sis a set de la tarda— dos dies a la setmana.

Per aquesta inscripció es pot passar pel Casal en l'horari d'obertura ( de dimarts a dissabte a partir de les 19h). Les famílies també podran dirigir-se al Casal per la via electrònica, enviant un correu a classessageta@gmail.com