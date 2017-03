El projecte de tornar a organitzar unes Falles a Tarragona fa via

Primera reunió per recuperar les Falles a Tarragona. La iniciativa, engegada pel Casal Popular Sageta de Foc, tira endavant després d'una trobada que valoren positivament i que ha servit també perquè l'historiador Magí Benito expliqués el passat d'aquesta festivitat a la ciutat, entre els anys 1932 i 1936.



A l'espera que més entitats s'hi sumin, a la primera trobada hi han assistit, a més de membres del Casal, representants del Ball de Diables de Tarragona així com de la Colla Jove. La voluntat de l'organització és aconseguir prou suport i implicació de la societat civil per tal de fer-les viables el Sant Joan de 2018 i és per aquest motiu que es tornaran a trobar el 5 d'abril a dos quarts de vuit del vespre al mateix Casal.



La intenció és debatre també perspectives de futur a curt i llarg termini i el format que se li vol donar a la festa, que als anys trenta va assolir unes dimensions importants, amb atracció de visitants a la ciutat per veure les figures i activitats paral·leles. Entre d'altres, s'ha plantejat el fet que aquestes trobades puguin servir per reactivar la celebració de Sant Joan, que a Tarragona cada cop perd més pistonada, i treballar conjuntament amb les colles de foc.