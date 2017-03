Retorn Social

El jurat de Pot Comú es presenta davant les entitats

Les persones que formen part del jurat de Pot Comú s'ha presentat davant les entitats que han enviat projectes a la iniciativa creada per Guanyem Badalona en Comú on es repartiran 30.000 € de l'excedent de sou dels regidors a 7 projectes socials.



Enrique Elejalde, de la Comissió de Pot Comú, va donar la benvinguda a la desena d'entitats que van acostar-se ahir al local de Guanyem Badalona en Comú situat al passeig de La Salut. Elejalde va valorar molt positivament "la resposta rebuda" per part de les entitats, col·lectius i moviments de la ciutat, ja que finalment s'han recollit 28 projectes de 28 entitats diferents. Des de la Comissió de Pot Comú es van felicitar que hi ha tota mena d'entitats i "projectes molt potents".



El jurat que van conèixer les entitats i associacions van ser l'Emili Ferrando, historiador i la Sara Muñoz, periodista d'El Punt Avui, així com la Paloma Viana, la Txell Cots i la Maria Vilchez. La resta del jurat va excusar la seva presència per motius personals o professionals, en aquest cas la Montse Garcia, en Julià de Jòdar, en Jaume Oliveras i en Guillem Fernandez.



Per la seva banda, les entitats van agraïr en diverses ocasions la iniciativa de Pot Comú que, en major o menor mesura, les pot ajudar a tirar endavant diversos projectes socials. Com que un dels elements que busca Pot Comú és fomentar la sinèrgia entre les entitats, les que van venir a la presentació del jurat també van donar-se a conèixer davant la resta d'assistents.



Ara el jurat valorarà i puntuarà els 28 projectes fins el proper 7 d'abril. Els projectes finalistes es coneixeran en un acte el divendres 21 d'abril.