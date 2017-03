Deixeu la llengua en pau!

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, junt amb els joves pel Dret a Decidir del País Valencià, denunciem la contínua pressió que s'està exercint per part de sectors dretans valencians en la seva funció espanyolitzadora en relació al projecte de decret que pretén normalitzar l'ús del valencià en l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Lamentem profundament que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) haja fet un informe contrari a molts aspectes tractats en el projecte de l'esmentat decret. Un informe que afegix un nou element de desprestigi al ja tan malmés món de la judicatura.

L'interés d'algunes persones i organismes per tensar la societat valenciana a través del ja gastat tema de la llengua, només porta a pensar en les veritables intencions dels seus precursors, que com a mínim poden ser:

1. Amagar el descrèdit generat per la visible de corrupció dins de les seues files.

2. Intentar invisibilitzar la seua incompetència política per haver deixat el progrés econòmic del poble valencià a la cua dels territoris de l'Estat espanyol, durant els seus anys de govern.

3. Evitar que la societat valenciana puga estar cohesionada per a avançar i créixer en un projecte comú, s'haja nascut o s'haja nascut o es vinga d'on siga.

Per això convidem als participants en aquests camins tortuosos a no quedar en evidència i treballar a favor dels interessos dels valencians i les valencianes, que també són els seus.