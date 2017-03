Cooperativisme

Càrnies en lluita considera que la modificació la llei de cooperatives suposa una millora històrica

Pel que fa als treballadors de les falses cooperatives, especialment al sector carni, i fa una crida a la implicació ciutadana i a la mobilització solidària, "per aconseguir entre totes, colze amb colze amb el moviment cooperatiu, l’aplicació efectiva de la modificació legal aprovada; per insistir en la denúncia sense treva i en la reivindicació constant de la fi del fals cooperativisme"

Càrnies en lluita ha fet pública una nota on informa que en una reunió que va tenir ahir al Departament de Treball on van ser-hi presents, així com també diversos representants del cooperativisme català, va quedar fixat finament el contingut de la modificació de la Llei de Cooperatives, que s’ha d’incorporar a la Llei de Mesures (coneguda com a llei d’acompanyament dels pressupostos) aprovada avui al Parlament.

Segons Cànies, l’intens treball i l’àrdua negociació que ha comportat el procés per modificar la llei ens han permès arribar a una major aproximació al moviment cooperatiu, fet que alhora ha propiciat un major coneixement mutu de les problemàtiques i punts de partida respectius, i coordinar els nostres esforços per a l’objectiu comú de superar la utilització fraudulenta de les falses cooperatives.

Sota aquests paràmetres, s'apunta que la modificació legal suposa una millora històrica per als treballadors de les falses cooperatives, especialment al sector carni. Sobretot, perquè els permetrà d’accedir a unes garanties de retribució i de condicions de treball equiparables, com a mínim, a les condicions que són reconegudes als treballadors per compte aliè del sector. Això significa que passaran a tenir dret a un salari prefixat en conveni (com a mínim) i que també tindran dret a cobrar hores extres i els plusos corresponents. Així mateix, tindran dret a gaudir de vacances pagades (dret que fins ara no els era reconegut, i els treballadors es veien obligats a pagar-se les cotitzacions socials, sense cobrar, per poder gaudir d’uns dies de descans).

A més, se’ls haurà de garantir la cobertura de les prestacions socials en condicions equiparables a les de qualsevol treballador per compte aliè: dret a percebre un equivalent a la prestació d’atur i dret a cobrar baixes per malaltia o per accident laboral, així com per maternitat.

Ara bé, segons Càrnies "lamentablement no ha estat acceptat, en aquest moment, que quedés recollida la regulació dels drets de sindicació, negociació col·lectiva i vaga. Aquest ha estat el nostre punt de desacord, que lamentem, tot i reconèixer que en conjunt s’ha fet una important millora. Seguirem reivindicant aquesta regulació i protecció legal".

Tot i iaxí, compateix plenament amb el moviment cooperatiu la preocupació per la intrusió distorsionadora de les falses cooperatives, de funcionament vertical, dins del món del cooperativisme, que per definició i per convicció ha de basar-se en el principi d’autogestió i on s’ha d’actuar sempre amb clau solidària. L’eradicació de les falses cooperatives, verticals i depredadores, moltes d’elles controlades rígidament per la patronal càrnia, s’ha d’aconseguir aviat. És inevitable i és del tot imprescindible per tal de garantir els drets laborals dels treballadors de la indústria càrnia en el seu conjunt.