Mitjans

Badalona Comunicació rep el Segell de Compromís amb l'Ètica Periodística

Badalona Comunicació, l’empresa que gestiona els mitjans públics de comunicació de la ciutat, és des d’avui membre de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC). L’objectiu del FCIC és vigilar el compliment del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya i defensar els principis ètics de la professió de periodista, principis amb els quals Badalona Comunicació hi està completament d’acord.

L’acte d’adhesió ha tingut lloc aquesta tarda a la seu de Badalona Comunicació i hi ha assistit el president del FCIC, Roger Jiménez, i el conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Viñeta Balsells.

A més d’aherir-se a l’esmentada fundació, Badalona Comunicació ha rebut el segell de Compromís amb l’Ètica Periodística, que és la marca d’identitat amb la qual la FCIC distingeix els mitjans de comunicació que adopten i compleixen amb el compromís de mantenir un comportament ètic en l’obtenció, l’elaboració i la difusió de la informació. Des d’ara, aquest segell és present a la porta d’entrada a les instal·lacions de Badalona Comunicació.

Entre les implicacions que comporta l’adhesió al CIC hi figura l’acceptació de l’autoritat d’aquest organisme per jutjar “els desviaments que hi poguessin haver contraris a la deontologia periodística”. Badalona Comunicació es compromet a publicar o difondre les resolucions del FCIC que afectin a l’empresa si s’ha estat objecte d’una reclamació o d’una actuació d’ofici per part del mateix organisme.

Després de la signatura d’adhesió, el president del FCIC, Roger Jiménez, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que “Badalona Comunicació s’hagi compromès amb aquest codi ètic, que no vol dir altra cosa que Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona volen actuar amb veracitat i explicar de manera honesta i coherent els fets i els temes de l’actualitat”.

El conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Viñeta Balsells, ha explicat que “amb aquesta adhesió estem davant d’un repte per a la nostra empresa que ens farà vetllar encara més per la qualitat de la nostra feina i la professió periodística des de la independència i la neutralitat informatives”