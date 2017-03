25 d'abril

ACPV reivindica la recuperació de TV3 portant per primera vegada al Club Super3 al País Valencià

Els membres del Club Super3 a la Superfesta, recorden que fa sis anys que els valencians estem sense senyal d’un dels principals mitjans de comunicació en la nostra llengua, TV3.

La convocatòria que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha realitzat per al proper dia 29 d’abril pel matí, i que ha denominat Superfesta, comptarà amb la presència dels membres del Club Super3.

L’entitat vol recordar amb està participació que, enguany, fa sis anys del tancament de les emissions de TV3 per part dels governs de Camps i Fabra, que van deixar als valencians sense un de les pocs mitjans en llengua pròpia dels que disposaven.

A més, el format familiar de la Superfesta i que siguen precisament els membres del Club Super3 els representants de TV3, remarca la importància que en moltes generacions de valencians han tingut els canals de la Corporació Català de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i que ACPV vol recuperar per al futur.

El Club Super3 és l’univers televisió sobre el que s’estructura la programació infantil de la CCMA. Nascut com a programa al 1989, actualment mostra la convivència d’una peculiar família de personatges i com afronten els seus problemes, com a mètode per educar en valors als xiquets.

Aquest univers, que es combina amb l’emissió de series infantils, ha tingut gran èxit convocant al seu espectable central, la Festa dels Súpers, amb una gran presència de pares, mares i fills.

L’entitat demana als assistents que davant la previsible forta demanda, reserven ja la seua entrada a la web acpv.cat/29abril17/.

ACPV convoca als valencians a una jornada lúdica, però també a un clam conjunta per poder recuperar part de l’espai perdut als mitjans de comunicació en la nostra llengua.