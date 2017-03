Abocaments de purins

Acció d'ARRAN Osona contra la contaminació de l'aigua pels purins de les macrogranges a la Masallera

ARRAN Osona reivindica una acció per denunciar l’abocament de purins que ha tingut lloc a la comarca i que ha contaminat l’aigua fins al punt de fer-la arribar a nivells molt tòxics per a l’ecosistema, així com per al consum humà. Ha estat a la macrogranja de la Masallera, al terme municipal de l'Esquirol, al Collsacabra, que va realitzar un abocament de purins a la riera de Sant Julià fa poc menys de dos mesos.

L'organització ha fet aquesta acció en el marc del Dia Mundial de l’Aigua, el passat dimecres 22 de març, "un dia en el qual el jovent dels Països Catalans no celebrem res, no tenim motius per fer una festa de l’aigua sinó que visibilitzem la lluita per la defensa del territori i dels recursos naturals. L’aigua és un bé universal de primera necessitat i l’accés a l’aigua potable, sanejada i a un preu assequible ha de ser un dret."

Arran ha remarcat en un comunicat que en el cas concret de l'abocament del passat mes de febrer, les anàlisis realitzades in situ pel Grup de Defensa del Ter indicaven un contingut de nitrats a l'aigua de la riera de fins a més del doble de la quantitat normal. La situació, però, és generalitzada, tal com indica l'informe de resultats de les anàlisis realitzades, també pel GDT, de diverses fonts osonenques, presentat aquest dimecres: desenes de fonts dupliquen, tripliquen i fins i tot superen vuit vegades el contingut de nitrats que determina el límit de potabilitat de l'aigua.

Per l'organització de joves , casos com l’abocament de purins a la Masallera no són fets aïllats, sinó que formen part del funcionament del model de ramaderia integral que segueixen aquestes macrogranges i la indústria del porc a la comarca, un sistema que lluny d’estar format per petites granges que produeixin d’acord amb el consum de carn a la comarca, està cada cop més industrialitzat i massificat, en mans de grans empreses que controlen tot el cicle productiu de la carn, les mateixes que esclavitzen les treballadores als grans escorxadors de la comarca. En el cas de la Masallera, forma part del grup empresarial de Josep Ramisa, ja condemnat per altres abocaments de purins (i conegut per les coaccions a les sindicalistes de la COS d'ESFOSA), i d'altres formen part dels grups de Baucells, Vall Companys o Tarradellas.