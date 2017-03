Gestió pública de l'aigua

Accepten les al·legacions de la CUP Poble Actiu per dotar de sobirania els municipis de l'AMB sobre la gestió de l’aigua

El Consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’avui dia 28 de març ha aprovat una modificació del reglament de la Prestació del Servei del Cicle Integral de l’Aigua. Aquesta modificació és fruit de les al·legacions presentades per la CUP Poble Actiu en la línia de posar en valor la sobirania local municipal davant les decisions d’entitats supramunicipals com l’AMB. Des de la CUP Poble Actiu entenem que són els ajuntaments, la institució més propera als veïns i veïnes, qui han de decidir sobre la gestió del servei de l’aigua. L’Àrea Metropolitana de Barcelona no pot assumir una competència si el municipi no la transfereix.

La CUP Poble Actiu valora positivament la modificació d’un text que no era gens clar i estava encallat en el passat. També lamentem la falta de valentia del Govern Metropolità al no pronunciar-se clarament sobre una interpretació de la legislació a favor de la coexistència d’una doble competència (municipal i metropolitana) en matèria de subministrament domiciliari de l’aigua.

Des de la CUP Poble Actiu continuem defensant la sobirania municipal per decidir si cada municipi desitja integrar-se, continuar formant part o sortir-se del cicle integral de l’aigua metropolità en l’actual Aigües de Barcelona o en la futura, esperem, empresa pública. Els ajuntaments són qui millor poden prendre aquesta decisió en funció de la competència que els atorga la Llei de Bases de Regim Local, les Directives Europees, etc... És imprescindible evitar les macroempreses opaques font d’opacitat, malbaratament i descontrol, com l’actual TMB en al camp del transport.