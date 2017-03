repressió

3 persones seran jutjades pels incidents ocorreguts durant la vaga general del 14N, cinc anys després dels fets

Els vaguistes s’enfronten a penes de presó d'1 any i 6 mesos i de multes que s’eleven fins als 7.000€, tenint en compte que part d'aquests diners van directament a les butxaques de CataluntaCaixa.

Cal recordar que la vaga general del 14 de novembre de 2012 es va dur a terme en diferents territoris europeus i de la Mediterrània i va ser un dia de jornades de lluita simultànies arreu dels Països Catalans, representant un espai comú de lluita de la classe treballadora.

A Tarragona la marxa convocada per diverses organitzacions i sindicats anticapitalistes de la ciutat va fer una aturada simbòlica davant del Corte Inglés. L’objectiu de la parada era visualitzar el descontentament social amb la violència estructural del sistema (desnonaments, suïcidis, precarietat creixent, pobresa, etc.) davant una instal·lació privada on els mossos d’esquadra protegien les seves portes d’accés. Les forces de l'ordre, però, no es van limitar a protegir aquesta instal·lació simbòlica del capitalisme, sinó que en un moment donat van reprimir les vaguistes de forma generalitzada. En aquest context els mossos d’esquadra van obrir el cap a cops de porra a un noi que llavors tenia 13 anys, s'estan jutjant a vaguistes però no als homes armats que van agredir diverses manifestants.

Un mes més tard, els mossos d’esquadra van anar a buscar els tres companys a casa seva, acusant-los de destrosses, desordre públic i culpant-los dels disturbis ocorreguts.

Aquest judici no és només contra les tres companyes vaguistes, sinó que és contra el conjunt de la classe treballadora. Contra les persones anticapitalistes organitzades que sortim al carrer a protestar de forma pacífica contra un sistema que atempta contra la nostra vida, reduint-la a la misèria i la precarietat. Treballadores i estudiants que diem prou davant la dictadura dels mercats i que plantem cara a l’ofensiva del capital. Davant d’aquesta conjuntura ens vam organitzar i ens seguim organitzant per construir un poder popular que ens porti cap al nostre alliberament com a classe, com a poble i com a dones.

El que persegueix el sistema judicial i polític és criminalitzar i castigar la mobilització i la lluita popular contra la privatització dels serveis públics i contra les retallades en drets laborals.