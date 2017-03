Antimilitarisme

"Desmilitaritzem l'Educació" desinfecta el Saló de l'Ensenyament del virus militar

Un grup de persones de la campanya Desmilitaritzem l'Educació han entrat al Saló de l'Ensenyament un any més per fer una acció de denúncia pública i simbòlica davant la presència de l'exèrcit i l'ampliació del seu espai en aquesta exposició orientada a la formació i l'educació. La campanya està formada per més de cent entitats vinculades al foment de la pau i l'educació.

Aquest grup, entre les quals hi havia representants de sindicats d'ensenyament, d'estudiants, associacions de families i d'altres entitats socials, han fet una manifestació dins del recinte ple d'estudiants avui que era el dia de la inauguració. Després s'han dirigit a l'expositor de les forces armades i han escenificat una “desinfecció del virus militar” que pretén expandir-se en àmbits en el qual la societat catalana no vol.

Amb aquesta acció, els membres de la campanya Desmilitaritzem l'Educació també ofereixen un homenatge a les múltiples accions del moviment per la pau que històricament s'han manifestat en contra de la pretesa "normalització" dels exèrcits en la societat i s'han resistit a la "contaminació o infecció" del virus violent i militar.

Des de la seva creació el 2008, any rere any les entitats que participen en la campanya han manifestat el rebuig a que es permeti l'entrada de les forces armades en entorns educatius i d'oci infantil. Es vol sensibilitzar a la comunitat educativa en relació als mecanismes de legitimació de la imatge de l’exèrcit en espais on hauria de promoure’s el sentit crític, la transformació i la justícia social. També es vol denunciar que es presenti a les forces armades amb una imatge edulcorada dels seus principis, (principalment l’obediència i la disciplina), com una opció professional més, sense qüestionar el paper dels exèrcits al món actual, o que no s’aprofundeixi en l’anàlisi del desequilibri entre el pressupost del Ministeri de Defensa i les greus retallades imposades a les partides socials.

Per l'anterior, la campanya també ha promogut en xarxes socials el #DebatReclutament en el qual ha llançat 10 preguntes que considera important que es debatin pública i obertament per oferir informació completa i contrastada a la joventut en l'elecció del seu futur professional. No considerem que el "ofici" militar sigui "una sortida laboral més", com alguns responsables polítics han expressat recentment.

Enguany la protesta té un gran pes i legitimació darrera després de l'aprovació al 2016 de dues mocions a l'Ajuntament de Barcelona per no permetre cap exèrcit a cap espai educatiu i la Moció 55/XI aprovada al Parlament de Catalunya per la “Desmilitarització de Catalunya”. És en aquest sentit que la reivindicació d’avui també vol denunciar la baixa efectivitat de les institucions a l'hora de fer prevaler les mocions fruit de molts anys de

mobilització social i consens en la lluita antimilitarista.

Volem una societat lliure d'armes en els entorns educatius, treballem per la cultura de la pau i per la cerca de solucions no-violentes i de conviència social i exigim a les persones i institucions responsables que compleixin els acords presos i acabin amb la presència d'aquest estament militar en qualsevol espai educatiu.