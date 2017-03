Casals i Ateneus

Una vintena de persones s'interessen per fer reforç escolar voluntari a Tarragona





El Casal Popular Sageta de Foc , que té el local al número 11 del carrer de la Nau a Tarragona, té la intenció d'impulsar properament una activitat de reforç escolar gratuït de manera regular per als xiquets i xiquetes de primer a sisè de Primària pertanyents a famílies sense recursos de la Part Alta. Aquest dimarts al vespre es va dur a terme la primera reunió de voluntaris, a la qual hi van assistir un total de disset persones, mentre que d'altres que no van poder-hi anar van manifestar el seu interès a formar part d'aquest equip de mestres de reforç.





A partir d'ara, el Casal es posarà en contacte amb les escoles més properes al barri —Saavedra, Pau Delclòs i Miracle— així com amb els serveis socials i el centre sociocultural de la Part Alta, per tal de fer-los coneixedors del projecte i que facilitin la informació a les famílies. També, aquestes, podran dirigir-se directament al Casal mitjançant el correu classessageta@gmail.com o de manera presencial al local de dimarts a dissabte a partir de les set del vespre i inscriure's en un formulari que hi haurà a la seva disposició.

La voluntat és començar les classes com a tard en acabar el trimestre actual, tot i que provaran d'avançar-ho tant com puguin. Seran grups reduïts en diversos torns d'una hora —de cinc a set de la tarda— dos dies a la setmana. La prioritat de les i els mestres serà millorar el rendiment acadèmic, així com facilitar el creixement personal i emocional. La Part Alta és un barri especialment afectat per casos d'abandonament escolar, tot i que l'activitat està oberta a tota la ciutat en funció de la demanda.