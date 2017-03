Fa 41 anys que el Front Polisario va proclamar la República Àrab Sahrauí Democràtica. Les forces polítiques catalanes pel dret a decidir defensen l'autodeterminació del poble sahrauí

Una Catalunya independent seria propícia a reconèixer una República Sahrauí

"La guerra està a prop, ens hi obliguen, durant més de 25 anys hem intentat aconseguir el nostre dret a l'autodeterminació mitjançant la via diplomàtica i pacífica, som un poble pacífic, però hem de lluitar pels nostres drets", així de contundent es mostra Jira Bulahi, delegada de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) a l'Estat espanyol. El 27 de febrer de 1976, fa 41 anys, el Front Polisario auto-proclamava la RASD. Les tropes espanyoles abandonaven un dia abans totes les seves posicions al Sàhara Occidental. El que fins llavors havia estat una província espanyola, s'abandonava a la seva sort. El Marroc havia ocupat militarment el territori i el Govern espanyol s'intentava desmarcar, sense èxit, de l'últim procés de descolonització del continent africà.

Sense èxit, perquè encara a dia d'avui Nacions Unides reconeix que l'Estat espanyol és la potencia administradora d'aquest procés de descolonització. Un procés que s'hauria de tancar mitjançant un referèndum d'autodeterminació en el qual el poble sahrauí decideixi el seu futur polític, ja sigui integrat al Regne del Marroc, o be com un estat independent. De moment, més de 80 estats al món reconeixen la RASD i cap, la pertinença del Sàhara Occidental al Marroc.



41 anys d'un Estat sense territori



La RASD és un Estat sense territori. El Govern es troba en un exili que dura ja més de 40 anys. La República s'ha gestat durant tot aquest temps als campaments de població refugiada sahrauí, a Algèria, amb l'objectiu principal d'aconseguir posar fi a l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental i recuperar la sobirania nacional. “Des del govern de la RASD, a més de l'objectiu principal de la independència, hem lluitat sempre per intentar garantir els drets bàsics de tota la població sahrauí en igualtat de condicions”, assegura Bulahi, per qui és molt important aquesta altra labor del Govern sahrauí: “També hem consolidat les institucions sahrauís a l'exili per a un Estat propi; és una experiència única”. Són unes institucions que funcionen en un campament de població refugiada, enmig del desert.



Des del 1991, quan Nacions Unides va impulsar l'alto-al-foc d'una guerra que s'allargava des de l'any 1975 entre les tropes marroquines i el Front Polisario, la legalitat internacional dicta que el referèndum d'autodeterminació s'ha de celebrar. El Sàhara Occidental és l'última colònia d'Àfrica, i per tant, l'Estat espanyol, l'única potència europea que no ha tancat la colonització africana.

S'acaben de complir 41 anys de la proclamació de la RASD i, davant la incapacitat de Nacions Unides i el desistiment de l'Estat espanyol de les seves responsabilitats, el fracàs de la via diplomàtica, tornen a sonar els tambors de guerra. La joventut sahrauí pressiona, el Polisario escolta. Esperar una solució pacífica, morir en un campament de població refugiada, o prendre les armes i lluitar per tornar a les terres de les que mai van haver de sortir? “No volem que hi hagi guerra, però això dependrà de la postura del nostre adversari, dels seus còmplices internacionals i de la seva disponibilitat a cooperar perquè es compleixi el pla de pau que han violat en diferents punts, el poble sahrauí ha de lluitar per la seva llibertat”, assegura Bulahi.



L'Estat espanyol encalla el dret a l'autodeterminació

Durant aquests anys, el PP i el PSOE, quan estaven en l'oposició, prometien solucionar la descolonització davant una opinió pública favorable al dret del poble sahrauí. Promeses que s'oblidaven tan aviat com arribaven a la Moncloa.

El dos partits, indistintament, han governat sempre a favor d'uns “interessos nacionals”, posicionant-se del costat de l'ocupació marroquina, i s'han oblidat de la legalitat internacional, així com del sofriment de centenars de milers de sahrauís. Però ara que a Catalunya es pretén celebrar un referèndum d'autodeterminació abans de finals d'any, seria una República catalana conseqüent amb aquest dret per a la resta dels pobles? Reconeixeria una República Sahrauí?



Les forces polítiques per l'autodeterminació



Tant PdeCat i ERC, sota les igles de JxS, com la CUP i l'entorn del Comuns reconeixen com a prioritari, l'exercici a l'autodeterminació dels pobles. Sònia Farré és diputada d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, on forma part de l'Intergrup pel Sàhara, i considera que una hipotètica República Catalana hauria de fomentar el dret a l'autodeterminació en l'àmbit internacional: “Qualsevol estat, república o poble hauria de tenir els drets humans com a base de les seves relacions exteriors i, per tant, defensar el dret a l'autodeterminació”. Per la seva banda, Carles Riera, diputat de la CUP al Parlament, adverteix que “l'autodeterminació és un dret col·lectiu fonamental reconegut per Nacions Unides i pel dret internacional. Totes les nacions tenen dret a exercir-ho democràticament”.

En la mateixa línia, fonts oficials de JxSi asseguren que es tracta d'un “principi fonamental recollit a la declaració dels drets humans, un dret tan individual com col·lectiu per decidir lliurement l'estatus polític d'un poble”. Des del Congrés dels Diputats, Joan Tardà, portaveu d'ERC, que també forma part de l'Intergrup pel Sàhara, creu que “inevitablement, la constitució de la República Catalana, encara que sigui un país petit, estarà obligada a dues coses: a la causa de la Justícia universal i a la causa dels pobles i el seu dret a auto-determinar-se”.

Per la seva banda, Riera considera que l'adveniment de la República Catalana a més d'actualitzar la qüestió de l'autodeterminació com a via democràtica per resoldre els conflictes polítics, genera un nou precedent per a altres pobles: “provoca una disrupció geopolítica a Europa i al Mediterrani mitjançant l'emergència d'un nou actor, els Països Catalans, que podria contribuir al procés de re-configuració geopolítica de la regió”.

Les tres forces catalanes favorables al dret a decidir ho tenen clar pel que fa al Sàhara Occidental: una República Catalana hauria d'implicar-se políticament perquè el poble sahrauí pogués exercir el seu dret a l'autodeterminació. Farré, matisa que “tot i que ara la batalla està a l'Estat espanyol, que té responsabilitat jurídica en aquest cas, i en formem part, no cal esperar més per buscar una solució pel Sàhara”.

Convençut, Tardà subratlla que “la República Catalana hauria d'implicar-se en la solidaritat amb el poble sahrauí” i la diputada Farré, d'En Comú Podem, puntualitza que desitja que es posi el mateix esforç a treballar pels drets del poble palestí: “JxSi es va oposar al debat al Parlament sobre una proposta per demanar que Israel compleixi amb les disposicions del dret internacional i resolucions de Nacions UniVIDEO MWC17des en el conflicte amb Palestina i posi fi a l'ocupació, colonització i bloqueig de la Franja de Gaza”, relata.

Des de JxSI matisen que hauria de ser el futur Govern de la República Catalana qui es pronunciï sobre cada cas, però recorden que “com defensàvem al programa de JxSi, qualsevol solució ha de passar pel marc de les resolucions de Nacions Unides, el referèndum previst i els treballs duts a terme per la Missió Internacional de Nacions Unides pel Referèndum en el Sàhara Occidental, la MINURSO”.

Dos pobles molt diferents, en contextos molt allunyats, però dos processos que es referencien en un dret universal reconegut en els Pactes Universals pels Drets Humans: l'autodeterminació.