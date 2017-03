Xerrada

Tiana acull dijous la presentació de "l’Atles de la corrupció als Països Catalans"

La CUP del Maresme presentarà el proper dijous 10 de març a Tiana l'Atles de la corrupció als Països Catalans, amb la presència de la diputada de la CUP Eulàlia Reguant i els exdiputats Julià de Jòdar i David Fernández. Presentarà l'acte el regidor de la CUP Àlex Rosa. L'acte tindrà lloc a la sala d'exposicions d'El Casal (carrer Isaac Albéniz, 12) a 2/4 de 8 de la tarda.

El llibre Llums i taquígrafs, Atles de la Corrupció als Països Catalans (Llibres per la Unitat Popular i Edicions Pol·len), de quatre volums i set-centes pàgines, recull la corrupció als Països Catalans durant aquests darrers trenta anys. Ha estat coordinada per David Fernández i Àlex Romaguera, entre més, i impulsada per la CUP, amb el suport de la plataforma X-net i el Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya. Neix també de les múltiples preguntes sense respondre que va suscitar la comissió d’investigació sobre el cas Pujol, que David Fernández mateix presidia al Parlament de Catalunya