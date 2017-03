GIRONA

Taula rodona "Dona, migració i feminismes" a Girona

La CUP-Crida per Girona organitza una taula rodona sobre experiències de feminisme vinculats al procés migratori. L'acte " Dona, migració i feminismes " que comptarà amb servei de ludoteca per a infants s'ha convocat per demà dimarts 7 de març a les 18h a l'Ateneu Eugenienc (c. Montseny, 74-78) de Girona.