Llengua

Taula rodona a Palma per la normalització del català a les Illes

Taula rodona a Palma per la normalització del català a les Illes

Aquest dilluns a les 19.00h a l'edifici sa Riera de la UIB a Palma, l’STEI Intersindical i la Federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC) organitzen -amb la col·laboració d’Enllaçats per la Llengua, la UIB i l’Escola de Formació en mitjans didàctics- una taula rodona per impulsar la normalització de la Llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears.

Consideren que és necessari que la societat civil s’organitzi. L’impuls a la normalització i a l’ús del català és cosa de totes les persones que vivim i treballam a les Illes Balears, siguem d’on siguem i parlem la llengua que parlem. Em aquestes moments és necessari recuperar el camí perdut i avançar progressivament cap a la igualtat plena del català amb l’altra llengua oficial tal com marca l’Estatut d’Autonomia i és una reivindicació legítima del poble de les Illes Balears.

La FOLC és una federació d’organitzacions que fa més de dotze anys que funciona amb entitats d’arreu dels Països Catalans. Enguany, aprofitant que la presidència de la FOLC recau a les illes, volem incrementar l’impuls en la defensa i l’ús del català a les Illes Balears, fer present d’una forma activa la FOLC i continuar treballant de forma conjunta amb la resta d’entitats a cada part del territori.

Hi participaran la Sra. Marta Fuxà, directora general de política lingüística del Govern de les Illes Balears; el Sr. Rafel M. Creus, director insular de cultura del Consell de Mallorca i el Sr. Llorenç Carrió regidor de cultura i política lingüística de l'Ajuntament de Palma. La idea de l'acte és que els membres de la Taula rodona ens facin una exposició dels principals eixos de treball que es duen a terme des de les institucions per la normalització i l'ús del català. Després es donarà la paraula a les entitats i les organitzacions perquè ens expliquin, molt resumidament, què fan per la normalització des de les seves organitzacions i entitats.

L'acte és obert al públic en general. La idea és fer una posada en comú i estudiar com podem, entre totes -institucions, organitzacions i entitats- fer avançar la normalització i l'ús del català.

Han confirmat l'assistència i la seva intervenció al col·loqui el president de l'OCB, Sr. Jaume Mateu; una representant de les Fundacions Emili Darder i Pere Mascaró, Sra. Lila Thomàs; del Grup Blanquerna, el Sr. Tomeu Martí; de la Institució Antoni M. Alcover de Manacor, Sra M. Magdalena Gelabert; de l'Escola municipal de Manacor, Sra Emma Terés o en qui delegui, del Joves de Mallorca per la Llengua vendrà el seu president, Saïd M. Barceló; per l'STEI i la FOLC i M. Antònia Font, entre altres