En homenatge

Sueca celebrarà, en el 25 aniversari de la mort de l'escriptor, que “Fuster està més viu que mai”

Els 25 anys de la mort de Fuster era una data que Sueca no podia deixar passar. La commemoració de l'efemèride va encoratjar al consistori a redoblar esforços per tal que l'anhelat Museu Joan Fuster esdevinguera una realitat enguany, fent-lo coincidir amb la commemoració, i ara Sueca, que representada en la seua alcaldessa va reivindicar el mateix dia de la inauguració del Museu reconeixements i distincions per a qui ha estat un dels intel·lectuals valencians més importants del segle XX, abanderarà la celebració d'un Fuster que perviu en la memòria del seu poble, cinc lustres després de la seua desaparició.

L'Espai cultural ha acollit este matí l’acte de presentació del programa “Joan Fuster, 25 anys després (1992-2017)” que ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de la localitat, Raquel Tamarit; el coordinador de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània, Salvador Ortells Miralles i el director de l'IES Joan Fuster, Miquel Furió. El programa ha estat organitzat per una comissió constituïda per quatre entitats, l’Espai Joan Fuster, l’Ajuntament de Sueca, la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i l’IES Joan Fuster de Sueca i també hi col·laboren, en representació de la societat civil suecana, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana.

“L'esperit d'este esdeveniment que hem programat al llarg dels pròxims mesos és, sens dubte, celebrar que Fuster està més viu que mai” ha iniciat la màxima representant del consistori suecà, assegurant l'actualitat del seu discurs i convençuda que la casa de “l'homenot de Sueca” reconvertida ara en Museu, Centre de Documentació i Aula Didàctica de Cultura Contemporània serà un autèntic revulsiu per al redescobriment de la seua figura i obra.

L'alcaldessa s'ha referit a la transcendència de l'obra de l'escriptor més enllà del terme de Sueca. “Fuster va ser un autor polièdric, un agitador de pensaments, un referent cultural i cívic que ha calat fons en la consciència de tot un poble” ha apuntat, tot assenyalant que la seua obra continua despertant reflexions, estudis i aproximacions que tracten d'aprofundir en la importància de la seua aportació.

“Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir” ha finalitzat Tamarit citant-lo i convidant a tots a participar en les activitats programades. “Pensar-lo i rellegir-lo és el millor homenatge que se li pot fer, no deixeu mai de fer-ho” ha reblat.

Salvador Ortells ha estat l'encarregat de presentar el programa que compta amb nou jornades i que té com a eix vertebrador l’obra i el pensament fusterià. En este seguit d'actes variat s'han previst des de presentacions de llibres, taules rodones i tallers, fins a certàmens literaris o actuacions musicals. “Hem buscat que la programació fóra d'una diversitat enriquidora i suggerent sobretot per al públic jove” ha apuntat Ortells.

El coordinador de l'Aula Didàctica ha destacat la col·laboració d'entitats representants de la societat civil, més enllà de les oficials i acadèmiques. En este sentit, en referència a les entitats col·laboradores, dues institucions històriques i arrelades a Sueca, com són l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana, ha recordat que Joan Fuster exercí durant uns anys de la seua vida la professió d'advocat, i que el primer taller posat en funcionament des de l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster està elaborat a partir del conte infantil de Joan Fuster Abans que el sol no creme que tracta sobre el procés del conreu de l'arròs.

Este mateix matí ha arrancat la programació amb una taula rodona organitzada per l’IES Joan Fuster, que ha presentat el mateix director del centre, Miquel Furió, i que ha estat a càrrec de Víctor Labrado, Xavier Serra i Salvador Vendrell, tots tres autors fusterians confessos, que formen o han format part del professorat del centre. El públic d’excepció, han estat els alumnes de 2on de Batxillerat de l'institut. Més endavant s'ha programat una segona sessió d'esta mateixa activitat dirigida a l'alumnat d'ESO.

La programació finalitzarà el dia 18 de juny, dies abans de l'aniversari de la seua mort, amb una jornada de portes obertes a l’IES Joan Fuster, on s’inaugurarà una exposició commemorativa de la denominació oficial del mateix institut.