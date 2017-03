Set col·lectius rebran els ajuts de 952 euros del Retorn Social de la Crida per Granollers-CUP

Set col·lectius de la comarca rebran donatius de 952 euros cadascun durant aquest 2017 després de ser els finalistes de la campanya de Retorn Social que ha impulsat en els darrers mesos la Crida per Granollers-CUP.

En una presentació feta aquest divendres a Granollers la regidora de la Crida per Granollers-CUP, Maria Oliver, ha recordat que aquesta campanya és fruit de «l'espoli polític permanent» que viuen les arques institucionals, atès que des del grup de la CUP es considera extremadament excessiva l'aportació mensual que es dona als grups municipals amb representació a l'ajuntament de Granollers. Aquest fet va ser denunciat a principis de mandat i, des d'aleshores, l'assemblea de la CUP va decidir retornar a la societat un 33% dels ingressos obtinguts de l'Ajuntament.

Alhora, l’objectiu dels donatius és també el de donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que fomentin la participació, l’empoderament, la transformació social, i/o la construcció d'una xarxa comunitària entre entitats i persones.

L'elecció s'ha fet després del període de recollida de sol·licituds i d'una profunda reflexió i valoració col·lectiva, d'acord amb els criteris d'adequació que vam publicar en les bases. Aquestes tenien en compte fonamentalment que el projecte fomenti els valors recollits en les bases, la capacitat d'autosostenibilitat de l'entitat més enllà de l’ajut, i que l'entitat i les persones que avalen el projecte tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, o en iniciatives de cultura popular,

Dins del termini es van presentar un total d'11 candidatures, fet que va forçar a prioritzar ja que hi ha hagut més demandes que fons assignats per al concurs, al qual es destinava un màxim de 8 dels 12 ajuts. Les propostes presentades han girat al voltant de projectes culturals i educatius, de suport a les persones refugiades, en defensa de la natura, i d'economia social i solidària.

«ART a DOJO», Associació Cultural Tramoia (Granollers)«Campanya per anul·lar totalment i definitiva el projecte de carretera entre les Illes i Sant Marçal, al cor del Parc Natural del Montseny», Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (Baix Montseny)«Flota de bicicletes per la Bici-Escola», Associació Granollers Pedala (Granollers)«IN_CULT», L'Eixida-Associació d'agitació cultural i comunitària (Granollers)«Mercat Efímer», La Clau que obre tots els panys (Sant Celoni)«Festcarrer», Joves Palauencs (Palautordera)«K-Salet del Llobet», AMPA Escola Municipal Salvador Llobet (Granollers)

Durant l'any també es concediran 5 ajuts restants de manera extraordinària, del mateix import de 952€, per a projectes que ho requereixin per motius d'urgència o situacions d'emergència i ho demandin a la Crida per Granollers-CUP.