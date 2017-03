Elèctriques

S’inicien les expropiacions per la instal·lació imminent de 110 torres d’alta tensió entre Llucmajor-Cala Blava

Travessaran terres verges i consagrades a les aus, a més a més el territori també està amenaçat per dos megaparcs fotovoltaics que ocuparan, si s'arriben a instal·lar, una extensió de 70 camps de futbol

Aquest dilluns s'inicia la fase d'expropiació de la línia Llucmajor-Cala Blava al carrer Constitució 6 de Llucmajor. Allà Red Electrica de España (REE) se reunirà amb els afectats de la línia Llucmajor-Cala Blava. Aquestes trobades s'allargaran fins divendres.

La Marina de Llucmajor, un dels territoris verges que encara conserva la comarca mallorquina de Migjorn, ha vist morir el somni de continuar sent un paratge intacte. El 13 de gener va tenir lloc la darrera reunió entre la plataforma ciutadana Alta Tensió Llucmajor i el Govern balear, en què va fracassar el darrer intent per aturar la instal·lació imminent de 110 torres d’alta tensió de 40 metres d’alt que travessaran zones agrícoles i forestals del municipi, projectades per Red Eléctrica ara fa tres anys.

Amb aquest projecte, la companyia elèctrica preveia unir amb una primera línia la subestació elèctrica de Llucmajor amb la de Cala Blava; mentre que una segona línia havia de connectar la mateixa subestació amb l’Arenal. Amb tot, el pla suposa la creació d’una gran quantitat de torres d’alta tensió gairebé tan altes com la Seu de Palma, a més d’una important alteració en el paisatge, el medi ambient i la salut dels seus habitants.

El nou Govern de les Illes diu estar fermat de mans i peus per les decisions del Govern anterior. És trist que una qüestió que hauria de resoldre's per qüestions tècniques, mediambientals i socials finalment es resolgui per interessos purament econòmics i polítics.

La Marina de Llucmajor també està afectada per dos megaparcs fotovoltaics que ocuparan, si s'arriben a instal·lar, una extensió de 70 camps de futbol. Un altre desbarat, ja que no té sentit omplir de plaques solars zones verges quan tenim sostres de polígons i zones degradades per donar i regalar. En aquest cas també ha sigut la ciutadania la que s'ha mobilitzat per intentar evitar aquest desastre. La plataforma Alta tensio a Llucmajor encara no tira la tovallola i seguirà lluitant, juntament amb la Plataforma Salvar Es cap Blanc, per intentar salvar la Marina de Llucmajor.

A més la Plataforma Alta Tensio a Llucmajor també vol donar difusió a una problemàtica que tendrà desastroses conseqüències per totes les illes: el canvi d'estàndard elèctric, de 66kV a 132kV, instaurat per REE. Un canvi d'estàndard, poc adaptat a les característiques del nostre territori i de la nostra comunitat, que viu bàsicament del turisme, i que suposarà que es facin més línies, amb torres més altes, amb més potència i amb més destrossa de paisatge.

"A més tot això s'està fent a un moment de transició de model energètic on l'autoconsum serà el protagonista i per tant necessitarem menys línies elèctriques per transportar l’energia. Una moratòria per estudiar quin és l'estàndard més adequat per les nostres illes i per decidir quin és el model energètic pel que volem apostar és el més raonable donades les circumstàncies. És necessari informar i debatre amb la ciutadania si vol invertir els seus impostos en un model del passat que en breus quedara obsolet o en un model de futur. Quan totes les línies estiguin instal·lades ja serà massa tard", apunta la plataforma.