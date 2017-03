OTAN

Respostes a les declaracions d'Artur Mas sobre la permanència a l'OTAN de la futura República catalana

Les declaracions de l’expresident de la Generalitat de la CAC Artur Mas en què assegurava que una República catalana independent “L’OTAN és i continuarà sent el nostre principal instrument de seguretat” ha aixecat reaccions i retrets.

Mas ha fet aquestes declaracions en una conferència a la Harvard Kennedy School de Cambridge, a l’estat de Massachusetts (EEUU), i Vilaweb.cat recull que, entre altres aspectes, també s’ha referit també al paper que els Estats Units han exercit "com a garants de la pau i l’ordre mundial", especialment a Europa, on ha posat en dubte que sense el lideratge dels nord-americans la Unió Europea seria una realitat “tal com la coneixem o en cap forma”.

El líder del PDEcat i antic president autonòmic també ha exposat que, en el marc d’una estructura defensiva europea inexistent, el nou estat independent “actuarà com un estat responsable que compleix amb els compromisos de l’OTAN”.

Respostes

Una de les respostes més ràpides a les declaracions d'Artur Mas ha estat la de Francesc Ribera, que comentant la notícia ha recordat que "Él compromís és sortir-ne, que és el que va decidir en el seu dia la majoria en referèndum", referint-se a la majoria de votants que al referèndum de 1986 va decidir la sortida de l'OTAT a Catalunya.

Altres usuaris de les xarxe socials han retret aquestes afirmacions de Mas, especialment perquè avancen els esdeveniments i perquè donen per fet quin model seguiria la fura República catalana, i pel fet que no respecte la voluntat popular i el dret a decidir.

