Qui és el colpista?

Autèntica orgia de cinisme la que hem viscut aquesta setmana arran de la pretensió de JxS d’aprovar la llei de desconnexió en lectura única. La iniciativa pot ser més o menys encertada, però ignorar-ne el context és simplement deshonest. Hi ha una majoria parlamentària que està compromesa a donar veu a tots els catalans (els del Sí i els del No) en un referèndum, i que per aquest motiu està rebent un autèntic bombardeig de querelles i suspensions per part de la fiscalia i el tribunal constitucional. Davant d’aquest assetjament demofòbic i autoritari dels que no volen que votem ni ara ni mai, aquesta majoria parlamentària busca i rebusca la manera d’esquivar les bombes i donar una cobertura legal al referèndum, i pensa que la lectura única d’aquesta llei pot ser la manera de no donar marge temporal als demofòbics per actuar. Que és una estratagema? Evidentment que sí, no som imbècils, ja ho veiem que és una estratagema. Però per l’amor de Déu, és una estratagema per aconseguir donar la veu al poble! Haver de llegir i escoltar que això és un cop d’estat, i a més haver-ho d’escoltar de les mateixes veus que callen mentre cauen les bombes, provoca arcades. Hi ha diputats, tertulians, presentadors de TV i directors de diari que estan caient molt més baix del que ens podíem arribar a imaginar.

Comentari a banda mereixen aquells que, sense arribar als extrems de baixesa citats, es parapeten en el discurs de “les garanties” que ha d’oferir el referèndum, com si la majoria parlamentària i el Govern no s’estiguessin trencant les banyes per oferir el màxim de garanties humanament possibles enmig del bombardeig. Tots els independentistes compartim la preocupació i l’objectiu de les màximes garanties democràtiques possibles, però en la meva opinió només es pot discutir sobre garanties amb aquells que estan honestament disposats a tirar endavant el referèndum. O dit a l’inrevés: no té cap mena de sentit discutir sobre garanties amb aquells que en realitat només n’acceptarien una, de garantia, que és l’acord amb l’estat. Aquests haurien de ser prou honestos com per dir clarament que, per molt que ens esforcem en les garanties, ells no avalaran el referèndum si l’estat no hi està d’acord. (Al mateix temps hauran d’acceptar, però, que els diguem que això és donar el dret de vet a l’estat i que per tant és mentida que estiguin a favor del dret a decidir: si només podem decidir si l’estat ens deixa, aleshores no tenim dret a decidir, qui té el dret a decidir és l’estat. Ho entén un nen de tres anys, això).

Hi ha gent del món dels comuns que ja han demostrat que estan compromesos de debò amb el dret d’autodeterminació, gent com Jaume Asens, Josep Nuet o David Companyon. Amb interlocutors com aquests val molt la pena parlar de garanties i deixar-se ajudar per fer el referèndum més pulcre possible. Val la pena també escoltar la CUP, que sembla que té una idea diferent de com s’ha d’articular jurídicament la convocatòria del referèndum. I val la pena fer-ho perquè sabem positivament que la CUP vol que votem amb o sense permís de l’estat.

Tornem a l’inici: aquí n’hi ha uns que treballem perquè tots els catalans puguin votar Sí o No, i uns altres que fan tot el possible perquè cap català pugui votar ni Sí ni No. Qui és el colpista? Va home va.