Per la república

Primer acte d’Esquerres per la Independència a les comarques del Camp

El proper divendres 10 de març a les sis de la vesprada tindrà lloc, a la Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, el primer acte de la plataforma Esquerres per la Independència a les comarques del Camp. L’acte consistirà en una conferència-debat, que porta per títol "Recuperem la Universitat per a la Repúblicana Catalana" i comptarà amb la participació d’Elisenda Paluzie, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB; Josep Ferrer, catedràtic de matemàtica aplicada i ex-rector de la UPC; i Nil Homedes, estudiant de la UAB i responsable de relacions polítiques del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Els ponents debatran sobre el model d’universitat en la futura República Catalana, un model que, segons la plataforma, ha de passar per garantir la titularitat pública de la universitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés, i fer incidència en la generació i la no mercantilització del coneixement.

L’acte de divendres s’emmarca dins la campanya “Referendum, República: Sí!”, que Esquerres per la Independència va engegar el 21 de desembre passat. La campanya té per objectius garantir la celebració del referèndum, la victòria del «Sí» i el desplegament del procés constituent cap a una República Catalana més igualitària i més justa socialment. Esquerres per la Independència treballa de manera oberta i transversal amb persones i organitzacions de l’esquerra per eixamplar la base social favorable a la ruptura independependentista. Compta amb la participació, entre d’altres, de la CUP, ERC, Poble Lliure i assemblees locals i sectorials d’altres partits com ICV. També hi participen sindicats com la I-CSC, COS, Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, sectorials de l’ANC com Treballadors per la Independència, i moltes persones a títol individual provinents de tota mena d’organitzacions d’esquerra.