economia

Presenten a Osona l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Aquest dilluns al migdia s’ha fet la presentació a Osona de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. En concret, ha estat en una roda de premsa a la cooperativa Sambucus de Manlleu. Sambucus és una de les sis cooperatives promotores de l’Ateneu de la Catalunya Central. Han participat a la roda de premsa Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu; Anna Arisa, sòcia de Sambucus, i Betlem Parés, coordinadora de l’àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, una de les administracions que formen part de la Taula Territorial de l’Ateneu i que donen suport al projecte.

L’Ateneu és un nou espai de trobada i coordinació que neix amb l’aposta clara d’impulsar l’economia social i solidària en aquest territori, i crear ocupació estable i de qualitat a partir de la creació de noves cooperatives. El de la Catalunya Central és un dels 10 ateneus cooperatius que s’han creat aquest any 2017 a Catalunya en el marc del programa Aracoop.

L’Ateneu de la Catalunya Central el formen sis cooperatives: Gedi i Frescoop, del Bages; Sambucus i Dies d’agost, d’Osona; L’Arada, del Solsonès, i Set-C, amb seu a Barcelona però amb presència a la Catalunya Central. També hi figuren com a entitats col·laboradores Coop 57 i diverses administracions locals de les sis comarques de la Catalunya Central. En concret, a Osona l’Ateneu té el suport de l’Ajuntament de Manlleu i de Creacció. La resta d’administracions i entitats que donen suport a l’Ateneu són els ajuntaments de Manresa, Solsona, Calaf, Cardona, Artés, el Bruc, Sallent i Navàs; els consells comarcals del Solsonès i l’Anoia; els consorcis del Moianès i del Lluçanès; l’Agència de Desenvolupament del Berguedà; l’Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona, i Treballem Bé.

El dia 10 de febrer es va constituir la Taula Territorial de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, amb presència de les cooperatives i institucions que formen part del projecte. L’acte es va fer al Celler Cooperatiu d’Artés, com a símbol de la presència ja centenària del cooperativisme a la Catalunya Central.

L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central té la seu a les dependències del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa, al Palau Firal. L’objectiu, però, és poder atendre les necessitats i demandes que arribin a l’Ateneu des de qualsevol punt del territori de les sis comarques de la Catalunya Central.

Alba Rojas i Anna Arisa han explicat en la roda de premsa d’aquest migdia a Manlleu els objectius principals de l’Ateneu, que passen per fer arribar informació i assessorament sobre economia social i solidària i cooperativisme a un miler de persones, i que a finals de 2017 s’hagin constituït 30 noves cooperatives a la Catalunya Central que generin un mínim de 50 llocs de treball. També, però, donar a conèixer i l’economia social i les bones pràctiques de la mateixa, fer-ne difusió i promoció entre la població en general, però molt concretament entreemprenedors, estudiants dels últims cursos de matèries relacionades amb l’emprenedoria o l’economia en general, així com a diferents prescriptors, com poden ser tècnics municipals o de gestories i assessories.

Anna Arisa ha destacat valors del cooperativisme, com que promou al màxim la potencialitat de les persones, que l’empresa és propietat dels treballadors, o que és un model més equitatiu i participatiu, amb unes dinàmiques de funcionament que promouen aquests criteris. «És la nostra opció, i sense menystenir altres models, ens agrada explicar-la i promocionar-la», ha conclòs Arisa.

Per la seva part, Betlem Parés ha destacat, que a diferència d’altres ateneus, el de la Catalunya Central està liderat des del món cooperatiu. Mentrestant, les administracions hi donen suport des de la taula territorial. És el cas del’Ajuntament de Manlleu, que ja fa anys que està treballant en la promoció de l’economia social i solidària. Parés també ha destacat el paper dels ajuntaments com a enllaç dels ateneus cooperatius amb la nova Associació de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Els Ateneus Cooperatius neixen com un espai de trobada, coordinació, aprenentatge, cooperació i transformació social, i com a projectes estratègics per impulsar l’economia social i cooperativa a cada territori. La implicació i col·laboració de les administracions i el sector cooperatiu del territori serà clau en el funcionament dels ateneus per oferir els recursos i serveis necessaris per fer aflorar les potencialitats de l’economia social i cooperativa i crear ocupació estable i de qualitat.