Català a l'escola

Presentació de Les Trobades 2017 d'Escola Valenciana

Crevillent (Baix Vinalopó) és l’amfitrió de la xxv Trobada d’Escoles en Valencià de les dues comarques situades més al sud del País Valencià: el Baix Vinalopó i el Baix Segura. Aquest poble ha sigut l’escenari de la presentació de les Trobades 2017 que, agermanades sota el lema ‘En valencià, creixem’, es desenvoluparan de març a juny per tot el País Valencià. La roda de premsa d’avui ha deixat frases tan contundents com aquesta: «una de les millors maneres de protegir el nostre patrimoni és la creació d’una llei d’igualtat lingüística.»

L’escola Francesc Candela de Crevillent ha acollit la presentació de les Trobades. Aquest centre fou pioner en la introducció de l’ensenyament en valencià l’any 1987 i, ara, 30 anys més tard, continua oferint el millor model educatiu, el que defensa Escola Valenciana: públic, de qualitat i en valencià. «Avui, el nostre poble representa la cohesió territorial de sud a nord i també representa les nostres arrels, l’estret vincle que uneix tots els pobles que compartim i estimem el valencià», ha comentat la president de l’Associació per la Llengua El Raig, M. Jesús Navarro.

#Trobades2017

Les Trobades d’Escoles en Valencià són «un espai de convivència i una invitació a participar i unir-nos des del respecte, la diversitat i la interculturalitat», ha declarat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno. Cada any, més de 200.000 persones «celebrem la vitalitat de la nostra llengua i expressem el desig compartit de viure en valencià. Les festes per la llengua evidencien que l’ensenyament en valencià és l’educació òptima i capdavantera. En Escola Valenciana pensem que la millor manera de convidar a la gent a la nostra llengua és a través d’una festa. I tenim 19 Trobades al llarg i ample del País Valencià a les quals esteu totes i tots convidats.»

El Vergel enceta el calendari festiu de les Trobades, seguit per Novelda, Albalat dels Sorells, Crevillent, Sant Vicent del Raspeig, Alacant, Fontanars dels Alforins, València, Guadassuar, Barcelona, Vallada, Vinaròs, Altura, Llíria, Manises, el Real de Gandia, Altea, i l’Orxa i Quart de les Valls són els pobles que tanquen les Trobades.

‘En valencià, creixem’

L’eslògan de les Trobades festeja amb la cultura popular dels nans i gegants, i «suggereix un missatge vertebrador: parlar valencià ens fa compartir experiències, ens enriqueix culturalment, amplia el nostre coneixement del món, ens ofereix la clau d’accés per descobrir altres llengües. Gràcies al valencià experimentem un creixement vital: ens fa savis de la vida, ens fa grans de cor, ens fa gegants per albirar el futur», en paraules del president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno.

Fa més de tres dècades que les Coordinadores Comarcals fan Trobades. Any rere any «les nostres arrels s’enforteixen, van creixent, es troben ben vives, gràcies a persones i entitats cíviques que, com El Raig de Crevillent, i les prop de 30 entitats que formem Escola Valenciana, posem la nostra llavor i cultivem el valencià i, així, l’engrandim.»

Amb les festes per la llengua, «vertebrem el territori i afavorim la cohesió social. Les Trobades són un moviment cívic que expressen l’estima col·lectiva pel valencià», ha insistit el portaveu de la Federació d’Associacions per la Llengua. Cada Trobada comarcal està confeccionada amb «la implicació i el compromís de les comunitats educatives, les entitats de cultura popular i les Coordinadores Comarcals. Sense dubte: en valencià, creixem.»

‘Construïm la Igualtat Lingüística’

Escola Valenciana és conscient que una de les millors maneres de protegir la llengua, el patrimoni més preuat de les valencianes i els valencians, és la creació d’una llei d’igualtat lingüística. D’aquesta manera, el president de l’entitat cívica ha anunciat la campanya “Construïm la Igualtat Lingüística”, que es presentarà en el marc de les Trobades d’enguany. Amb aquesta iniciativa, Escola Valenciana pretén «sensibilitzar la ciutadania de la situació discriminatòria en què es troba el valencià respecte d’altres pobles amb llengua pròpia i com és d’important fer pública la vulneració d’un dret tan bàsic com és parlar valencià.» Entre les demandes socials que recull l’ideari d’Escola Valenciana no podia faltar subratllar la necessitat de mitjans de comunicació públics en valencià i la correspondència de les televisions IB3 i TV3.

Educació plurilingüe i intercultural

Per la seua banda, Vicent Pascual ha parlat de l’ampli ventall de possibilitats que ofereix estudiar en valencià, entre les quals cal ressaltar que garanteix un alumnat plurilingüe: «al País Valencià hem anat construint un model d’enriquiment d’educació plurilingüe i intercultural, adreçat a xiquetes i xiquets valencians, independentment de quina siga la seua llengua inicial en arribar a l’escola.» Per al mestre i pedagog, l’ensenyament en valencià és «l’únic model capaç d’aconseguir els objectius propis de l’educació plurilingüe: d’una banda, la competència òptima en valencià, en castellà i en anglés, i en una altra llengua estrangera i, d’altra banda, les capacitats i actituds necessàries per a viure i conviure en una societat multilingüe i multicultural.» Per aquesta raó, Pascual ha encoratjat l’equip docent a triar els nivells Avançat I i Avançat II del Decret de Plurilingüisme, atès que «aconsegueixen els objectius de l’educació plurilingüe.»

A més, la roda de premsa ha comptat amb la intervenció de l’alumna de la primera promoció en ensenyament en valencià a Crevillent, Sònia Blázquez, que ha parlat de la seua experiència com a estudianta de l’anomenada ‘línia en valencià’ i el sentiment de germanor que li transmetien, quan era xiqueta, les Trobades d’Escoles en Valencià: «esperàvem durant tot l’any l’arribada de la Trobada; la percebíem com una gran festa, on els crevillentins ens trobàvem amb gent de Santa Pola, Guardamar i Elx i jugàvem, ens ho passàvem bé.»