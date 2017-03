independència

Ponents destacats a les jornades metropolitanes sobre la República Catalana

Guanyem Badalona en Comú, Decidim Ripollet i Compromís per Cerdanyola, que encapçalen els governs de les seves ciutats, celebraran unes jornades de debat sobre el procés constituent de la República Catalana. La trobada serà el segon cap de setmana de març a Badalona i Ripollet. Avui han anunciat els noms d'experts i activistes destacats que acompanyaran les reflexions.

Les candidatures volen extreure unes propostes conjuntes sobre com ha de ser la futura República Catalana, apostant perquè siguin les ciutats metropolitanes les que exerceixin de motors del procés constituent, basant-se en la defensa i la priorització dels drets socials bàsics des del coneixement i proximitat de les realitats locals, comarcals i territorials.

La primera de les trobades serà dissabte 11 al Centre Cívic la Salut de Badalona, on hi haurà la xerrada inaugural 'Les ciutats metropolitanes davant el procés constituent', a càrrec de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i dels alcaldes de Cerdanyola, Carles Escolà, i de Ripollet, José M. Osuna. Tot seguit, hi haurà debats simultanis en grup sobre habitatge i subministraments bàsics, amb Irene Escorihuela, politòloga especialitzada en habitatges i drets humans; educació, amb Enric Saurí i Sheila González, experts en polítiques públiques d’educació; i mobilitat, amb Nel·la Saborit i Adam Bonnin, especialistes en transports, infraestructures i urbanisme. Dissabte clourà amb la posada en comú dels debats sectorials.

Diumenge 12, al Centre Cultural de Ripollet, hi haurà un primer col·loqui titulat 'Les ciutats metropolitanes, motors de la República', que comptarà amb ponents molt destacats com són Itziar González, arquitecta, impulsora del Parlament Ciutadà i membre de l’equip coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum; Raul Zelik, escriptor, periodista, traductor i politòleg alemany que ha estudiat i coneix bé el procés sobiranista català; Manuel Delgado, antropòleg i professor universitari; i Antonio Baños, periodista, activista social, escriptor i músic, membre de Súmate i l’ANC. L’últim debat, que té per objectiu fer propostes concretes per seguir avançant en el procés constituent cap a la República dels drets socials, comptarà amb Joan Josep Nuet, secretari general del PCC, coordinador general d’EUiA, diputat per Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) i secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya; Gabriela Serra, diputada per la CUP-CC; Pilar Castillejo, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Ripollet; i Jose Téllez, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Badalona.