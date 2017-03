Música

Oberta la convocatòria del Sona9

La dissetena edició del concurs de nous talents Sona9, impulsat per Grup Enderrock, Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, farpa enguany un salt endavant amb l’ampliació de la convocatòria de forma efectiva a les Illes Balears i el País Valencià, gràcies als acords amb entitats i institucions d’arreu dels Països Catalans. A més, es consolida el suport dels departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Fundació SGAE i el patrocini d’Estrella Damm.



Tots els grups i solistes que hi vulguin participar s'hauran de registrar al web del concurs, www.sona9.cat, i hauran de presentar almenys tres cançons en català, de qualsevol estil, per poder activar i validar la seva inscripció. La convocatòria estarà activa de l’1 de març al 15 d'abril del 2017.



El Sona9 valora especialment els artistes novells, sense contracte discogràfic ni de management, que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Com a novetat, aquest any se celebraran concerts preliminars a Palma i València per garantir i ampliar la projecció dels artistes que canten en català.



Més semifinals en directe



Per a la nova edició del Sona9 també s’hi ha adherit l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Músics de Tarragona (AMT), gràcies als quals la ciutat acollirà una semifinal al setembre durant la programació de les Festes de Santa Tecla. Les semifinals del BAM a Barcelona, l’Acústica de Figueres i el Mercat de Música Viva de Vic s’ampliaran amb una quarta cita en directe que permetrà augmentar la difusió i promoció del certamen.



Els nous premis del Sona9



El Premi Sona9 per al guanyador del concurs serà la gravació i edició d’un disc amb un productor professional, una gira de concerts per Catalunya i l’enregistrament d’un videoclip. El segon classificat, Premi Joventut, gravarà un CD-EP en un estudi professional i farà una gira de concerts per Catalunya. El tercer classificat i Premi Èxit, gravarà un single amb 2 cançons. El Premi de Votació Popular, dotat amb 1.000 euros en material musical, es decidirà enguany el mateix dia de la final, de manera que els tres finalistes podran optar-hi gràcies al vot del públic.