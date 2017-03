Xirinacs

Novetats: es publiquen nous escrits de Lluís M. Xirinacs

La Fundació Randa-Xirinacs ha informat de les novetats publicades al web www.lluismariaxirinacs.cat/wp, que tal i com vam anunciar el passat febrer recull documents concrets de l’obra de Lluís Maria Xirinacs, les seves propostes i escrits importants.

Entre les novetats més recents en destaquem la publicada a l'apartat (pestanya del web) 'VIDA'. Es tracta d'escrit sde Lluís Maria Xirinacs corresponents als Diari novembre 2004 - febrer 2005, i que formen part de l'Arxiu de germanies, secció de la Fundació Randa - Lluís M. Xirinacs Hi trobareu l'enllaç per poder baixar el document.

A l'apartat 'MÍSTICA' s'hi ha publicat el text de Xirinacs. Quaderns 'Cinc anys i darreres espurnes', amb una introducció de Joan Parés. (Properament s'hi publicarà també la còpia escanejada dels manuscrits).

Per altra banda, al blog del Centre d'Estudis Joan Bardina s'han publicat 10 articles més que Lluís M. Xirinacs escriure a la secció "Al servei d'aquest poble" del diari Avui durant els anys 70.

L'obra escrita de Xirinacs, gratuïta i l'abast de tothom

Els dinamitzadors de la web que publica el llegat de Xirinacs recorden que "es poden baixar tots els documents que trobeu a la web i als blocs gratuïtament. Se’n pot fer tanta divulgació com es vulgui. L’única condició exigida és que no es publiquin amb ànim comercial, ni es retoquin. Si hi ha alguna proposta, adreceu-vos a la Fundació Randa - Lluís Maria Xirinacs"