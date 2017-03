SIMBOLOGIA ESPANYOLA

Nova concentració de rebuig a la bandera espanyola a Farners de la Selva

Una vintena llarga de persones s’han tornat a concentrar aquest divendres davant l’Ajuntament de Farners en rebuig de la bandera espanyola que des de fa 10 dies hi oneja, convocades per la CUP Farners.

La regidora de la CUP al municipi ha explicat que el govern municipal no permet la discussió al ple de la moció que volien presentar demanant una consulta a la població sobre si volen o no la bandera espanyola a l’Ajuntament. L’argument del govern per negar-ho és que no es compleixen els requisits del reglament de consultes recentment aprovat al consistori, segons el qual només poden ser promotors de la consulta l’alcalde o dues cinquenes parts dels regidors, o la iniciativa popular després d’una recollida de signatures.

“El carrer torna a ser l’espai natural on el poble es pot expressar i és aquí on tornem a mostrar el nostre rebuig a la bandera espanyola, no només mostrem el nostre rebuig a un drap penjat en un pal sinó al símbol d’opressió del nostre poble i alhora a la falta de qualitat democràtica del nostre equip de govern.” Ha expressat Sylvia Barragán, regidora de la formació, alhora que ha fet una crida als assistents a acudir al ple de dilluns vinent a mostrar el seu desacord amb la decisió del govern municipal.

Els participants a la concentració han tornat a penjar papers a la porta de l’Ajuntament amb els motius pel quals no volen la bandera al seu ajuntament i seguidament han demanat que s’estudiï de tirar endavant la iniciativa popular per fer la consulta i així com la modificació del reglament de consultes. La concentració s’ha acabat amb una nova convocatòria per divendres vinent a la mateixa hora.